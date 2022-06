Serie A, varati i calendari, la Salernitana debutta in casa contro la Roma.

Il Milan campione d’Italia comincerà il nuovo campionato in casa contro l’Udinese, il prossimo 13 agosto.

La Salernitana ospiterà all’Arechi la Roma di Mourinho.

Lo ha stabilito il sorteggio a Milano del calendario della nuova stagione di Serie A.

Per l’Inter trasferta a Lecce, la Juventus ospita il Sassuolo e il Napoli gioca in casa del Verona. Il derby Milan-Inter il 4 settembre, il ‘derby’ fra il Milan e il Monza di Berlusconi, assolutamente inedito in Serie A, all’11/a giornata, il 23 ottobre, a San Siro. Il ritorno si disputerà allo stadio Brianteo di Monza alla 23/a, il 19 febbraio.

Juventus-Roma, Lazio-Inter e Fiorentina-Napoli: la terza giornata di serie A, il 28 agosto, e’ il primo turno del prossimo campionato a proporre big match.

Nella 19/a e ultima giornata d’andata del prossimo campionato di calcio di Serie A spicca la sfida fra Juventus e Atalanta.

Ma non solo: ci sono anche Lazio-Milan e il derby campano fra Salernitana e Napoli.

Tra gironi asimmetrici, quattro giornate da disputare con il mercato estivo ancora aperto e stop a metà stagione per i Mondiali in Qatar, quello della prossima stagione è un calendario decisamente particolare. La prima Coppa del Mondo che non sarà disputata in estate si giocherà infatti dal 18 novembre al 21 dicembre. Il campionato quindi partirà nel weekend del 13-14 agosto, con ben quattro giornate che si disputeranno entro la fine del mese. Saranno quattro i turni infrasettimanali e ci saranno invece due pause per le nazionali (a fine settembre e a fine marzo). Lo stop per i Mondiali è in programma dal 14 novembre al 4 gennaio 2023.