Saper parlare è questione di scelta, parte il workshop sulla corretta pronuncia delle parole condotto da Antonella Valitutti.

Le parole sono importanti, ma la loro corretta pronuncia è cardine essenziale del rapporto sociale. Saper parlare non è solo prerogativa dell’attore ma elemento essenziale del “muoversi fra il pubblico” – attori, insegnanti, giornalisti, politici, filosofi, studenti non possono sottrarsi alla corretta pronuncia. In un colloquio lavorativo è essenziale sapersi districare fra accenti gravi ed acuti delle parole.

Ecco perché questo fine settimana sarà dedicato alla cura della corretta pronuncia delle parole – un workshop di 12 ore organizzato da Scena Teatro e condotto dalla docente Antonella Valitutti.

Sabato 4 ore 15.30/19.30 e Domenica 5 marzo ore 09.30-13.00/15.30-19.00 presso il Teatro La Mennola workshop di dizione, articolazione, fonetica, interpretazione, tono timbro e volume, respirazione diaframmatica, ortopeia – un viaggio affascinante fra le parole, quelle dette bene. Antonella Valitutti, attrice, doppiatrice e docente, ha cominciato, fin da piccola, a studiare canto e pianoforte presso il Conservatorio G. Martucci di Salerno. Ha poi intrapreso lo studio della recitazione prima presso la Scuola di Teatro Popolare Salernitano e poi a Napoli con gli attori Franco Angrisano e Mario Scarpetta. Si dedica allo studio dei classici latini e greci, della pedagogia e dell’arte moderna e si laurea prima in Lettere Classiche (1995) e successivamente sia in Scienze della Formazione (2000) che in Discipline delle Arti, Musica e Spettacolo (2020). Amante della tragedia greca, si occupa di progetti di formazione al Teatro Classico. Ha studiato e lavorato con attori e registi come Lorenzo Salveti, Armando Punzo, Michele Monetta, Emma Dante, Patrizio Cigliano, Pietro Carriglio, Maurizio Lupinelli. Numerosi i ruoli ricoperti dall’attrice salernitana dal 1996 ad oggi in svariati progetti cinematografici e teatrali.

Il workshop intensivo è aperto a tutti coloro che desiderano apprendere le tecniche del saper parlare. Il costo è di €150 con rilascio di attestazione ufficiale e riconosciuta. Ci si può iscrivere attraverso una candidatura per e-mail a scenateatrosalerno@gmail,.com o telefonando allo 089/252609 – 3922710524-3333067832.