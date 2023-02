Corso Gratuito di Cinema presso il Centro Pastorale S. Giuseppe.

Giovedi 02 marzo dalle ore 18:00 alle ore 20;00, presso il Centro Pastorale “S. Giuseppe”, sito in via Guido Vestuti a Salerno, si terrà un seminario gratuito sul cinema e la recitazione cinematografica.

La lezione è stata organizzata dalla Follower One (società di produzioni cinematografiche), in collaborazione con il Centro Pastorale S. Giuseppe di Salerno. Il corso della durata di 120 minuti è stato promosso dalla “Salerno Film Academy” scuola che avrà sede presso la struttura polivalente del Centro Pastorale “S. Giuseppe” via Guido Vestuti di Salerno.

La lezione sarà diretta dal regista Modestino Di Nenna che tratterà argomenti come la produzione, la sceneggiatura, la distribuzione di un film e le maestranze del cinema.

La partecipazione è a titolo completamente gratuito ed è aperta ad aspiranti attori di età compresa tra i 10 e i 75 anni. Una grande opportunità per tutti coloro che vogliono entrare a far parte del grande mondo del cinema. Per prendere parte al corso basterà presentarsi il 02 marzo entro le 17:30 presso il Centro Pastorale S. Giuseppe sito in via Guido Vestuti a Salerno.