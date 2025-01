Sanità: è ‘un bene comune’, domani evento a Roma dell’Associazione ‘Uniti nel fare’

(Adnkronos) – Gli Italiani sono sempre più preoccupati della tenuta del Servizio sanitario italiano (Ssn). Secondo il Rapporto sugli 'Italiani e lo Stato' del 2024 curato da LaPolis-Univ di Urbino-Carlo Bo quasi due su tre (64%) pensano che lo Stato dovrebbe investire di più sulla salute pubblica anche rispetto al lavoro ed all’energia. Ma la crisi del Ssn non è solo una questione economica. L’associazione 'Uniti nel fare' – presieduta da Renata Polverini, già governatrice della Regione Lazio e più volte deputata al Parlamento – intende avviare degli incontri per sviluppare riflessioni sul tema, domani il primo a Roma al Circolo Montecitorio (Via dei Campi sportivi 5) alle ore 17. Interverranno gli attori pubblici e privati della Sanità per parlare del declino del Ssn e su come arginarlo. Moderati dalla giornalista del 'Corriere della Sera', Margherita De Bac, interverranno: Francesco Cognetti (presidente della Confederazione Oncologi, Cardiologi, Ematologi); Mariastella Giorlandino (fondatrice e presidente dell’Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori, Enti e Ospedalità privata accreditata); Andrea Mandelli (presidente della Federazione Ordini Farmacisti Italiani); Ombretta Papa (segretario nazionale della Società Italiana Interdisciplinare per le Cure Primarie e fiduciario Fimmg per la Asl Roma 1); Emilio Rosati (segretario regionale Cittadinanzattiva Lazio), l’avvocato Vincenza Di Martino (esperto in diritto sanitario) e l’avvocato Giorgio Muccio, (responsabile del settore Sanità dell’Associazione nazionale forense di Roma e componente della Commissione responsabilità Medica dell’Ordine degli Avvocati di Roma). —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

