Salone Csr 2026: Munari (Clariane Italia), ‘formiamo operatori a costante valutazione di ciò che

“Greenwashing e intelligenza artificiale dicono la stessa cosa: non si può fare nulla se non viene dimostrato. E’ fondamentale, quindi, dimostrare con i dati, ciò che si fa. Per Clariane Italia, che è una società benefit, l’azione più concreta è formare tutti i nostri operatori a una costante attenzione a valutare l’impatto di quello che fanno. Questo sia nella cura, ma anche nelle scelte organizzative o strategiche e questo ha anche delle implicazioni molto pratiche, come il fatto di curare molto una raccolta di informazioni e di dati integrata con l’attività clinica corrente, in modo da non perdere tempo a fare reportistica o altro”. Lo ha detto Luca Maria Munari, Direttore Medico Clariane Italia, intervenendo alla 14esima edizione del Salone della Csr e dell’Innovazione, in svolgimento a Milano. L’appuntamento, dedicato alla responsabilità sociale d’impresa, favorisce l’incontro, l’aggiornamento e la condivisione.

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