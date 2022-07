Salernoir, Luca Briasco, traduttore ufficiale di Stephen King ospite martedì 12 al Quadriportico.

Dopo la serata-evento dedicata a Attilio Veraldi, con la consegna del premio intitolato al suo nome allo scrittore del commissario Ricciardi, Maurizio de Giovanni, l’VIII edizione del SalerNoir Festival le Notti di Barliario entra nel vivo DOMANI martedì 12 luglio, con la Notte del Re. Protagonista della seconda giornata della rassegna, questa volta nel Quadriportico del Duomo alle 19, sarà “Billy Summers”, l’ultimo best seller di Stephen King, probabilmente il più grande creatore di storie thriller in attività.

A parlarne al pubblico del SalerNoir, Luca Briasco, la voce italiana di Stephen King, il traduttore ufficiale per il nostro Paese del grande mito statunitense. Dialogheranno con Briasco il blogger letterario Angelo Cennamo e lo scrittore Antonio Lanzetta. La serata sarà preceduta da un cocktail di benvenuto. A Stephen King sarà dedicato il Boise Noir.

IL LIBRO

Billy Summers è un sicario, il migliore sulla piazza, ma ha una sua etica: accetta l’incarico solo se il bersaglio è un uomo davvero spregevole. Ora ha deciso di uscire dal giro, ma prima deve portare a termine un’ultima missione. Veterano decorato della guerra in Iraq, Billy è tra i più abili cecchini al mondo: non ha mai sbagliato un colpo, non si è mai fatto beccare – una specie di Houdini quanto si tratta di svanire nel nulla a lavoro compiuto. Cosa potrebbe andare storto? Stavolta, praticamente tutto.

IL FESTIVAL

SalerNoir Festival le Notti di Barliario è organizzato dall’associazione Porto delle Nebbie in collaborazione con la Fondazione Carisal, il patrocinio del Comune e della Provincia di Salerno e il contributo della Fondazione Banco di Napoli. Direttrice artistica è la scrittrice Piera Carlomagno, direttrice organizzativa Rosanna Belladonna. Tre le location della rassegna: il Teatro dei Barbuti, il Quadriportico del Duomo e il Club Velico Salernitano. Nei prossimi giorni attesi gli scrittori Alessandro Robecchi, Romano De Marco, Franco Forte, Stefano Tura e Jacopo De Michelis.

A ogni presentazione del SalerNoir Festival le Notti di Barliario sarà abbinato un cocktail che la rassegna offrirà al pubblico dei partecipanti.