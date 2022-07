Al Cetara Summer Forum La Festa del Libro in Mediterraneo.

Fino al prossimo mese di agosto, per il ciclo Le Notti Azzurre a Cetara, saranno gli appuntamenti del Forum Summer 2022 ad accompagnare l’estate di bambini e famiglie, a ingresso totalmente libero. Ideata dall’associazione Amici del Forum dei Giovani e dal Forum dei Giovani di Cetara, grazie al patrocinio di Regione Campania e Camera di Commercio Salerno, nel promuovere la partecipazione agli eventi culturali per tutti i gusti: dal magic world alla musica live, fino ai talk, riservando un occhio particolare al divertimento dei più piccoli, la rassegna propone una serie di spettacoli di magia e intrattenimento che accoglierà artisti di strada, circensi e giocolieri, insieme ai fireworks, bubble e light show, nei giorni 11, 17 luglio e 12,18 agosto, a partire dalle 21, in Piazzale Grotta. E ancora, la sera del 18 luglio, sempre alle 21, in Piazza Santa Maria di Costantinopoli, spazio agli eventi dedicati alla musica folk-popolare, da sempre momento di attrazione anche per vacanzieri e turisti che amano fare del loro viaggio una vera e propria esperienza immersiva nella tradizione del borgo costiero. Dal 13 al 15 luglio, si ritorna sul palco allestito nella piazza della Torre Vicereale che ospita, alle 20, la sedicesima edizione della Festa del Libro in Mediterraneo, il salotto letterario di ..incostieraamalfitana.it, per la direzione artistica e organizzativa di Alfonso Bottone, in collaborazione con il Comune e la Pro Loco Cetara. Intenso il programma della tre giorni:

Mercoledì 13 Luglio, ore 20.00

Incontri d’Autore:

“Amalfi anni ’50 e ’60. Alfonso Fusco, fotografo” a cura di Claudia Bonasi (Puracultura)

(Puracultura) “Le invenzioni della cucina amalfitana ’50 e ’60” con Gabriele Cavaliere

Giovedì 14 Luglio, ore 20.00

Incontri d’Autore:

“Cronache dal mondo dell’arte I: Storie curiose di artisti e dintorni”

(Albeggi) di Antonio Capitano

(Albeggi) di Premio speciale “Seriptura” ad Antonio Capitano

Presentazione monografia “Pier Francesco Mastroberti”

a cura di Jolanda Carrella (Najade)

Venerdì 15 Luglio, ore 20.00

Serata Premiazione:

“Vittime di violenza: storie di ordinaria quotidianità” (Albatros) di Elisa Caponetti

Premio speciale “Megaris” ad Elisa Caponetti

Consegna Premio costadamalfilibri e sezioni “dal Giallo al Noir” e “‘in Antologia”

in collaborazione con Daedalus maioliche d’Arte, Associazione Porto delle Nebbie, Ida Mainenti, Azienda Agricola Cuone Cuone

in collaborazione con Premio in Pace INTERSOS Organizzazione Umanitaria italiana

PER INFO: cetara4season.it; incostieraamalfitana.it