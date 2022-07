La differenza tra il noleggio a lungo termine e il pay per use.

Il pay per use è una formula alternativa rispetto al noleggio a lungo termine che prevede di pagare – come il nome lascia intuire – solo ciò che si usa: in altri termini, nel caso in cui la macchina resti ferma e non venga utilizzata, si deve saldare unicamente un costo fisso contrattuale. Ma che cosa cambia di preciso fra la formula del pay per use e quella del noleggio a lungo termine? Nel primo caso la durata del contratto è fissa e non è prevista la possibilità di una proroga. Inoltre, non c’è alcun anticipo richiesto: si paga solo il costo mensile.

Nel caso del noleggio a lungo termine, invece, la durata del contratto è variabile a seconda delle esigenze, e volendo è possibile fornire un anticipo in modo da poter poi pagare meno attraverso il canone mensile. Che si scelga di optare per il noleggio a lungo termine o per il pay per use, ci si può rivolgere in ogni caso a Rent4you.it, che mette a disposizione tutte e due le tipologie di servizio per andare incontro alle necessità più diverse della clientela.

Con il pay per use, si ha a che fare con un’offerta che prevede un certo numero di chilometri garantiti: superata tale soglia, è previsto un costo supplementare, pari a pochi centesimi di euro al chilometro. Può essere che, in fase di sottoscrizione del contratto, vengano suggeriti dei servizi accessori, che però dovranno essere pagati a parte, come la disponibilità di un treno di gomme in più. In ogni caso per scegliere fra il noleggio a lungo termine e il pay per use è essenziale effettuare una valutazione accurata con un raffronto tra i due canoni, da considerare anche in base alle necessità che si è interessati a soddisfare. Maggiore è il numero di chilometri che dovranno essere percorsi e più conveniente si rivelerà la formula del noleggio a lungo termine standard, che in genere supera sempre i 40mila chilometri per quattro anni.

Il pay per use, invece, è raccomandato in modo particolare per chi usa la macchina per viaggi brevi e non ha intenzione di percorrere un numero eccessivo di chilometri. Di certo, con il noleggio a lungo termine si ha la certezza delle spese da affrontare, con il solo costo variabile che è rappresentato dal carburante, ovviamente non compreso nel canone mensile.