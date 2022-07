Amalfi Coast Music & Arts Festival, giovani pianisti in concerto a Minori.

L’Amalfi Coast Music & Arts Festival torna a proporre i suoi talenti musicali a Minori. Lunedì 11 luglio, nel caratteristico Largo Solaio de’ Pastai (ore 21, ingresso libero), si esibiranno alcuni dei tanti giovani pianisti giunti in costiera da diverse nazioni per il festival che, organizzato dal Center of Musical Studies di Washington, in questa stagione festeggia la sua 25esima edizione.

Pianisti americani, cinesi e australiani saranno di scena per questo atteso “Young Artists Recital”: protagonisti Rongnan Cao, Enni Harlan, Vivian Khan, Christy Law, Phyllis Pan, Raymond Shon, Yijing Xu e Joyce Zheng. Tra i brani in programma, opere di Beethoven (Sonata n.9 in mi maggiore, op. 14 n.1), Debussy (Reflets dans l’eau), Brahms (Intermezzi n.1 e 2, op. 118), Mendelssohn (Fantasia in fa diesis minore, op. 28), Liszt (Rapsodia spagnola).

Altri talentuosi pianisti del festival diretto da Sasha Katsnelson e Leslie Hyde suoneranno a Minori, nella stessa accogliente location, nella serata di lunedì 25 luglio.

I concerti del festival sono tutti ad ingresso libero.

www.amalfi-festival.org