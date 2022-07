Il posto degli assenti, presentazione del romanzo di Francesco Puccio mercoledì 13 a Castellabate.

Un romanzo su quelli che restano. Un’isola greca e un intreccio di storie con al centro un autore di gialli.

Per la XXXII Edizione di Libri Meridionali Vetrina dell’Editoria del Sud, con uno stand Marlin, mercoledì 13 luglio, alle 21.30, al Castello dell’Abate di Castellabate, è in programma la presentazione del romanzo “Il posto degli assenti” di Francesco Puccio.

Un libro Marlin editore, Premio Costadamalfilibri 2021, con quarta di copertina firmata da Diego De Silva.

Dialoga con l’autore la giornalista e poetessa Elvira Venosi.

Il romanzo

Nella quarta di copertina, lo scrittore Diego De Silva descrive le atmosfere della storia: «Non prendete il titolo alla lettera, ampliatelo. Questo è un libro sull’assenza, che aleggia su ogni pagina come una nebbia che si dirada progressivamente, scomparendo sul finale, al tempo di una scrittura che ha la delicatezza che si riserva alle cose fragili. Ed è lì, in quel posto disabitato eppure pieno di presenze, che a un tratto ci sembra di veder passare qualcuno che abbiamo perso, che per un attimo ci concede un segno di sé».

Il booktrailer:

Una lettura con immagini: