Salerno Organo Festival, da mercoledì 27 a Venerdì 29 alla Chiesa di Santa Maria a Mare.

Si avvicina la prima edizione di Salerno Organo Festival. L’evento, che si terrà il 27 e 29 ottobre presso la chiesa di Santa Maria a Mare, nella zona orientale di Salerno, si pone lo scopo di avvicinare i giovani della città, ed in particolare delle aree periferiche, alla cultura musicale. Altra finalità che si pone il Salerno Organo Festival è quella di proseguire una raccolta di fondi per il completamento dell’organo della parrocchia che ospiterà la kermesse, avviata già con successo lo scorso anno, nel pieno dell’emergenza pandemica. E tanti sono stati, infatti, i rinvii della manifestazione, dovuti proprio al Covid e all’impossibilità di organizzare grandi eventi. Che, però, non ha fatto perdere di vista gli scopi di grande rilievo sociale e territoriale che si pone una kermesse certamente unica nel suo genere nel comprensorio salernitano. Due sono i concerti previsti in calendario: la serata inaugurale sarà quella del 27 ottobre, dal titolo “Dal Padre alla Madre, dal Cielo alla Terra”. Si tratterà di un concerto per coro ed organo, che vedrà protagoniste le voci bianche e giovanili de Il Calicanto, l’organo della chiesa suonato da Elisabetta de Caro, sotto la direzione di Milva Coralluzzo, Eleonora Laurito e Silvana Noschese. A questa data seguirà l’appuntamento del 29 ottobre, sempre alle ore 20.30, che sarà, invece, per solo organo, suonato magistralmente da Anna Bardaro, che si esibirà nell’esecuzione delle Corali BWV 667 e 601 di Bach, in Preludio e Fuga e Toccata e Fuga, nell’Entrata Pontificale di Bossi e nella Toccata di Widor.

Il gruppo organizzativo della manifestazione è composto da Marco Sprocati (Responsabile e Presidente di Formeta), Silvana Noschese (consulenza artistica), Mons. Antonio Galderisi (Parroco S. Maria a Mare). Un supporto organizzativo, oltre che economico, giungerà anche dai Rotaract Salerno e Salerno Est ed Interact Club Salerno che cureranno anche la parte social e comunicativa. L’evento vedrà, ovviamente, il patrocinio della Diocesi di Salerno – Campagna – Acerno ed il supporto di BCC Campania Centro, Fondazione Cassa Rurale Battipaglia, Fondazione Copernico, Fondazione Ampioraggio, collettivo Blam, Rotary Club Salerno-Salerno Est-Salerno Duomo-Salerno Picentia-Salerno Nord Due Principati, Inner Wheel Carf Salerno, Fondazione Comunità Salernitana ed Ethos Grafica. L’accesso sarà consentito fino ad esaurimento posti ed esclusivamente agli avventori dotati di green pass.