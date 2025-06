Salernitana, ritorno playout spostato a domenica 22

Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B,

▪ preso atto dell’istanza pervenuta dalla società U.S. Salernitana 1919 S.r.l. in data 16 giugno 2025;

▪ preso atto della documentazione medico-sanitaria prodotta dalle strutture ospedaliere interessate e allegata alla predetta istanza, nonchè della querela inviata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova e parimenti allegata;

▪ sentito il componente LNPB in seno alla Commissione Medico-Scientifica Federale;

▪ sentita la FIGC e tenuto conto dei CC.UU. 307 del 27 maggio 2025 e 321 del 12 giugno

2025;

▪ tenuto conto dell’art. 27.2 dello Statuto LNPB;

▪ a parziale modifica del C.U. LNPB n. 226 dell’11 giugno u.s.;

dispone

che il programma della gara di ritorno dei Play-Out del Campionato Serie BKT 2024/2025 sia ridefinito come segue:

Domenica 22 giugno 2025 ore 20.30 SALERNITANA – SAMPDORIA

(anziché venerdì 20 giugno 2025, ore 20.30)”.

Il cambio di data nasce da una precisa richiesta della Salernitana, alle prese con un’intossicazione alimentare di 21 componenti del gruppo squadra, che ha costretto gli stessi a cure ospedaliere: intossicazione avvenuta al rientro della trasferta di Genova, dopo un pasto consumato sul volo charter del ritorno, a margine della sfida di andata del prima citato playout persa 2-0 contro la Samp.

