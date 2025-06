Salernitana, aggiornamenti sull’intossicazione di massa

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver annullato l’allenamento odierno a causa di una grave intossicazione alimentare che ha colpito ventuno componenti del gruppo squadra, tra calciatori e staff, culminata in una serie di malori avvertiti nel corso del viaggio di rientro da Genova dopo la partita di andata playout disputata ieri contro la Sampdoria. La situazione ha richiesto l’intervento di ambulanze all’arrivo del gruppo all’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e il successivo ricovero in ospedale di buona parte dei coinvolti. La società ha immediatamente attivato tutte le procedure del caso a tutela della salute dei propri tesserati e informato le autorità competenti, riservandosi ogni azione nelle sedi opportune – sportive e non – per preservare gli interessi del club e dei propri tesserati a pochi giorni dalla partita di ritorno. Pertanto, in attesa di riscontri investigativi sull’accaduto, l’U.S. Salernitana 1919 fa sapere di aver inoltrato alla LNPB formale richiesta di rinvio ad altra data della gara contro la Sampdoria, allo stato prevista per venerdì 20 giugno.

Aggiornamenti sulle condizioni di salute dei tesserati e sulla ripresa della preparazione saranno diffusi nelle prossime ore.”.

Sempre ai canali ufficiali del club, fanno poi seguito le parole dell’Amministratore Delegato granata Maurizio Milan: “Siamo sinceramente provati per quanto accaduto e dalla serie di avvenimenti che rischiano di minare il regolare e sereno avvicinamento della Salernitana agli ultimi e fondamentali minuti della stagione. Ci siamo già interfacciati informalmente con la Lega Serie B, ricevendo un’apertura di massima a valutare le nostre istanze. Molti calciatori e lo staff, al momento, non sono in grado neppure di presentarsi al centro sportivo per riprendere la preparazione e confidiamo nella disponibilità degli organismi preposti affinché si possa tener conto di questa seria situazione e, nello stesso tempo, accertare le cause di questo diffuso e grave episodio”.

“Chiedo un rapido e severo accertamento delle cause e delle eventuali responsabilità del gravissimo episodio“. Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha parlato così della vicenda relativa all’intossicazione alimentare che ha colpito la Salernitana al rientro da Genova ieri sera, dove la squadra ha perso per 2-0 contro la Sampdoria nell’andata dei play out di Serie B, affiancandosi alla richiesta della società di rinviare il ritorno in programma venerdì sera all’Arechi.

L’intossicazione alimentare che ha colpito 21 membri della Salernitana, tra giocatori e staff, dopo la partita di andata dei playout contro la Sampdoria, ha scatenato un’indagine da parte della ASL 3 di Genova e della Digos. Il sospetto principale riguarda un piatto di riso alla cantonese fornito dall’hotel dove la squadra ha soggiornato a Genova.

Secondo le prime ricostruzioni, il riso sarebbe stato consegnato nel pomeriggio per essere consumato più tardi, ma non sarebbe stato conservato correttamente: pare sia rimasto per ore a temperatura ambiente, probabilmente all’interno del pullman, favorendo la proliferazione batterica. L’ASL ha escluso responsabilità dirette dell’hotel, che avrebbe rispettato le norme igieniche nella preparazione del pasto.

La Salernitana ha chiesto il rinvio della gara di ritorno, prevista per il 20 giugno, e ha attivato tutte le procedure legali e sanitarie per tutelare i propri tesserati. Intanto, si attendono i risultati delle analisi sui campioni alimentari per chiarire definitivamente le responsabilità.

La Sampdoria aveva in programma di fare tappa a Roma per immergersi in un mini ritiro a Trigoria. Soggiorno capitolino che stando a quanto riportato da TeleNord sarebbe al momento stato posticipato in attesa di avere ulteriori dettagli su quando si disputerà la seconda manche dei play-out. Nel frattempo gli uomini di Evani resteranno a Bogliasco ad allenarsi in quella che si appresta essere un’attesa ancora più lunga e macerante, per uno spareggio che si appresta a diventare il più duraturo di sempre.

