Salernitana-Pisa, tutto fermo da oltre un’ora per un problema al Var

Non è per fare sempre polemica ma qui siamo messi male. Salernitana-Pisa, in programma alle ore 15 allo stadio Arechi, è al momento ferma per un non meglio precisato problema al Var. Una cosa inconcepibile in epoca di tecnologia diffusa ovunque. Sugli spalti oltre 15mila persone in attesa che qualcuno sia in grado di dare un orario veritiero di inizio del match. Ci sarà certamente tempo per capire di chi sia la colpa e come mai questi sistemi non vengano almeno testati qualche ora prima della partita ma al momento tutta questa vicenda somiglia molto a una pagliacciata. Un capolavoro di quel dilettantismo tutto italiano che è impunemente concesso a chiunque e in qualsiasi campo.

