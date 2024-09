Salernitana-Pisa, che buffonata: si gioca alle 17.30

Sì gioca alle 17.30. Questo perché bisogna allestire una sala Var presso lo stadio Arechi e attendere l’arrivo di un’apposita commissione arbitrale da Napoli. È mai possibile che non esista un protocollo in grado di prevedere simili problemi tecnici e conseguenti soluzioni? Siamo al più ridicolo dilettantismo. Una buffonata che, ce ne fosse ancora bisogno, mette il calcio italiano al livello di una macchietta. In tutto questo i tifosi che vogliono uscire all’esterno dello stadio non possono farlo poiché gli viene impedito. Qui un regolamento esiste. Per i malfunzionamenti del Var no.

