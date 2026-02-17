Rucola Piana del Sele IGP a Fruit Logistica di Berlino

La Rucola Piana del Sele IGP si conferma tra i principali prodotti ortofrutticoli a Indicazione Geografica per valore commerciale. Il nuovo anno si apre nel segno della crescita per il Consorzio di Tutela della Rucola della Piana del Sele IGP, che consolida i risultati raggiunti e rafforza la propria presenza sui mercati nazionali e internazionali.

Secondo le elaborazioni di ISMEA, la Rucola Piana del Sele IGP rientra tra i principali prodotti ortofrutticoli a Indicazione Geografica per valore commerciale, a conferma della solidità di un comparto che negli ultimi anni ha saputo strutturarsi, aggregarsi e investire in qualità certificata.

Accanto al rafforzamento commerciale, il Consorzio ha sviluppato anche progetti innovativi come “100% Rucola”, iniziativa orientata all’economia circolare che punta al recupero degli scarti di lavorazione per la realizzazione di integratori e cosmetici, ampliando così la filiera verso nuovi segmenti ad alto valore aggiunto.

Il 2026 si è aperto con la partecipazione a Marca by BolognaFiere, vetrina di riferimento per la distribuzione moderna e il private label, occasione utile per rafforzare il dialogo con la GDO e gli operatori del settore.

Dal 4 al 6 febbraio il Consorzio è stato poi protagonista a Fruit Logistica, la principale fiera internazionale dell’ortofrutta fresca. Presente nel Padiglione 4.2 – Stand A-30 all’interno dell’Italian Fruit Village organizzato dal Consorzio Edamus, il Consorzio ha portato a Berlino il modello della Rucola IGP come esempio di filiera organizzata e certificata.

Momento centrale della partecipazione è stato il panel “La DOP Economy in Campania”, con la presenza dell’Assessore regionale all’Agricoltura Maria Carmela Serluca.

Nel corso del panel il presidente del Consorzio, Vito Busillo, ha richiamato l’attenzione sul ruolo strategico della rucola della Piana del Sele nel panorama agroalimentare regionale.

«In Campania abbiamo tante eccellenze e una di queste è la Rucola della Piana del Sele», ha dichiarato Busillo, sottolineando come l’Indicazione Geografica Protetta non rappresenti soltanto un marchio, ma uno strumento di tutela che lega prodotto e territorio, garantendo standard rigorosi e tracciabilità lungo tutta la filiera.

La Piana del Sele, storicamente vocata all’orticoltura di qualità, trova nella rucola IGP uno dei suoi simboli più rappresentativi. In un contesto dominato dalle logiche della grande distribuzione, dove spesso il prezzo diventa il principale parametro di riferimento, il Consorzio punta a riequilibrare le dinamiche di mercato attraverso trasparenza, comunicazione e valorizzazione.

Tre i pilastri dell’azione consortile: valore economico, valore sociale e valore culturale di un prodotto che racconta l’identità di un territorio.

«Il nostro ruolo è essere alleati tanto dei produttori quanto dei consumatori», ha ribadito Busillo.

La sfida per il nuovo anno è consolidare il percorso intrapreso, rafforzando ulteriormente la presenza sui mercati e continuando a investire in innovazione e promozione. Perché dietro una foglia di rucola c’è molto più di un prodotto agricolo: c’è un sistema economico, sociale e culturale che chiede di essere riconosciuto e valorizzato.

