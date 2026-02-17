Maltempo, allerta in corso fino alle 18

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.
Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko
Sito web ufficiale della Fondazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Salerno
Idea Casa vendita online di arredamento, oggettistica per la casa, bomboniere, complementi d’arredo, cucina, piccoli elettrodomestici e idee regalo
MPS Engineering è un'azienda italiana di progettazione e realizzazione di soluzioni per l'industria nel campo dell'automazione e della robotica.
Caliani, atelier di abiti da sposa e sposo a Salerno ed Avellino, Jesus Peiro, Nicole Milano, Thomas Pina, Tombolini

CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Silverymoon.it vendita online di gioielli in argento fatti a mano.

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un doppio avviso di allerta valido dalle ore 18 di lunedì 16 febbraio fino alle ore 18 di martedì 17 febbraio.

Il provvedimento, emesso sulla base delle analisi del Centro Funzionale, riguarda sia venti intensi sia condizioni di criticità di livello Giallo per temporali nelle aree meridionali della regione.

È previsto un rinforzo dei venti provenienti da Ovest, con possibili raffiche anche sostenute e una successiva rotazione dai quadranti Nord-Occidentali nel corso della notte.

L’allerta per il vento interessa quasi tutto il territorio regionale, ad esclusione delle zone 2 (Alto Volturno e Matese), 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro).

Lungo le coste esposte si attendono mare mosso o agitato e possibili mareggiate, con potenziali disagi per le aree litoranee.

Per quanto riguarda i fenomeni temporaleschi, questi potranno manifestarsi in maniera improvvisa, risultare localmente intensi e avere una rapida evoluzione. Non si esclude la possibilità di grandinate e attività elettrica frequente.

La Protezione Civile invita i Comuni a garantire l’attivazione o il mantenimento dei COC (Centri Operativi Comunali) e ad adottare tutte le misure previste nei piani comunali di protezione civile, sia di tipo strutturale sia organizzativo, al fine di ridurre i rischi e prevenire eventuali criticità.

Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE