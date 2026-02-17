Maltempo, allerta in corso fino alle 18

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un doppio avviso di allerta valido dalle ore 18 di lunedì 16 febbraio fino alle ore 18 di martedì 17 febbraio.

Il provvedimento, emesso sulla base delle analisi del Centro Funzionale, riguarda sia venti intensi sia condizioni di criticità di livello Giallo per temporali nelle aree meridionali della regione.

È previsto un rinforzo dei venti provenienti da Ovest, con possibili raffiche anche sostenute e una successiva rotazione dai quadranti Nord-Occidentali nel corso della notte.

L’allerta per il vento interessa quasi tutto il territorio regionale, ad esclusione delle zone 2 (Alto Volturno e Matese), 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro).

Lungo le coste esposte si attendono mare mosso o agitato e possibili mareggiate, con potenziali disagi per le aree litoranee.

Per quanto riguarda i fenomeni temporaleschi, questi potranno manifestarsi in maniera improvvisa, risultare localmente intensi e avere una rapida evoluzione. Non si esclude la possibilità di grandinate e attività elettrica frequente.

La Protezione Civile invita i Comuni a garantire l’attivazione o il mantenimento dei COC (Centri Operativi Comunali) e ad adottare tutte le misure previste nei piani comunali di protezione civile, sia di tipo strutturale sia organizzativo, al fine di ridurre i rischi e prevenire eventuali criticità.

