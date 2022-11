Riapre dopo 2 anni il Piccolo teatro al Borgo di Cava, si parte mercoledì 7 dicembre con Gli Onesti Criminali di Arcoscenico.

Torna dopo due anni la Stagione Teatrale del Teatro Il Piccolo di Cava (in P.zza V. Emanuele III). Mercoledì 7 dicembre dalle 21 e domenica 11 dicembre dalle 19, ad aprire la stagione sarà l’associazione Arcoscenico, con la commedia in due atti “Gli onesti criminali”, diretta dal presidente e direttore artistico Luigi Sinacori.

In attesa del ritorno in scena del Piccolo Teatro al Borgo diretto dal maestro Mimmo Venditti, la Stagione alternerà, come negli anni precedenti, testi della tradizione e contemporanei. Il calendario, ancora in aggiornamento, vedrà impegnata Arcoscenico venerdì 27 gennaio -in un matinée per le scuole in occasione del Giorno della Memoria- e domenica 29 gennaio con lo spettacolo “JUDE – Una storia dal fascismo”, scritto e diretto da Mariano Mastuccino.

Di seguito le altre date confermate, in attesa di aggiornamenti: