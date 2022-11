Big Mama Legacy, Gegè Telesforo live venerdì 2 a Il Moro a Cava.

Gegè Telesforo, cantante, percussionista, polistrumentista, Producer e A&R dell’etichetta Groove Master Edition, ma anche giornalista, entertainer, autore e conduttore radiotelevisivo, sbarca venerdì 2 dicembre a Cava de’ Tirreni (Sa) con una nuova avventura in musica dedicata al blues.

Ancora una volta ha scelto il Pub Il Moro in prima assoluta per l’anteprima nazionale del suo nuovo progetto dedicato al blues “Big Mama Legacy”, un tributo personale alla sua passione per il blues, con alcuni fra i migliori talenti musicali del paese.

Nelle sale del risto Pub Il Moro del Borgo Scacciaventi Gegè Telesforo proporrà in concerto il suo nuovo progetto live che porterà in tour in formazione con i Cutello brothers, Matteo e Giovanni, giovani e talentuosi musicisti siciliani ai fiati, tromba e sax contralto, Vittorio Solimene all’organo, Michele Santoleri alla batteria, Cristian Mascetta alla chitarra.

Cultore della musica nera, GeGè Telesforo è da sempre un artista poliedrico, e soprattutto un vocalist raffinato, innovatore della tecnica “scat”, capace di tenere testa a mostri sacri del jazz come Jon Hendricks, Dizzy Gillespie, Ben Sidran, Phil Woods, Mike Mainieri, Clark Terry, DeeDee Bridgewater, Bob Berg.

Una bellissima performance quella attesa venerdì 2 dicembre a partire dalle ore 22.00 che sigilla ancora una volta una tappa importante del prestigioso cartellone della rassegna MoroInJazz che si avvale della direzione artistica di Gaetano Lambiase.

Per Gegè Telesforo si potrebbe definire questo nuovo progetto “Big Mama Legacy” un ritorno alle origini. Il pluridecorato vocalist foggiano, polistrumentista, compositore, produttore discografico, divulgatore, autore e conduttore dei programmi musicali radio e tv più amati dagli appassionati di musica del nostro paese, torna discograficamente e in concerto con un personale tributo al blues e al suono delle formazioni del periodo jazz – groovy fine anni ’50 della Blue Note Records.

Info e prenotazioni al numero telefonico 0894456352 oppure via WhatsApp al 3403939561.