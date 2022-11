Dadini inaugura il “gioiello Salerno”

Ci attende una serata speciale giovedì 1° dicembre a partire dalle 18.00 presso la storica gioielleria Juliano a Salerno: la presentazione della linea di gioielli di Dadini dedicati a Salerno

Domenico Juliano, titolare della gioielleria ci parla di questo evento: “Dadini è un gioiello, una maiolica tridimensionale, con i colori della Costiera Amalfitana e nasce dall’idea geniale di Alessandra Sessa che è riuscita a concretizzare in un gioiello tutti i colori della nostra Divina Costa.

Giovedì 1° Dicembre verrà presentata nella nostra gioielleria la linea “Dadini Salerno“, con i gioielli realizzati in porcellana con i mosaici del Duomo di Salerno e la testa bronzea del dio Apollo conservata nel Museo Archeologico Provinciale di Salerno. Dadini Salerno nasce dalla voglia di mantenere salde le tradizioni artigiane, conservare l’intreccio che lega manualità e materiali per poter ottenere un gioiello unico e pensato con amore, l’amore per la propria terra e le proprie origini.

La nostra gioielleria continua a portare avanti con passione il proprio lavoro ed è sempre alla ricerca di prodotti esclusivi e delle gemme migliori, riservando una particolare attenzione alla produzione ed al design Made in Italy.

Nel caso di Dadini stiamo parlando poi di un “made in Salerno” perché tutto il processo, dall’ideazione fino alla produzione dei gioielli, si svolge nel salernitano.

Ringrazio la redazione della GazzettadiSalerno.it che mi permette di rinnovare l’invito a tutte le persone per l’evento “Dadini Salerno” in programma giovedì 1 Dicembre presso la Gioielleria Juliano in via Mercanti 35 a Salerno a partire dalle 18.00.”