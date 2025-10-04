Puliamo il Mondo domenica 5 ad Atrani

Dal cuore di Atrani al cuore del Pianeta. Domenica 5 ottobre 2025 il borgo più piccolo d’Italia per estensione aderisce alla storica campagna nazionale “Puliamo il Mondo”, promossa da Legambiente, con una giornata interamente dedicata alla tutela del mare e della spiaggia.

Al termine della funzione religiosa, i bambini di Atrani saranno i veri protagonisti dell’evento: accompagnati dalle famiglie e dai volontari, scenderanno in spiaggia per partecipare alle attività di pulizia. Grazie al kit fornito da Legambiente – che comprende cappellini, guanti protettivi, pinze raccogli-rifiuti, pettorine, bandiere e cartelli “Area Pulita” – i più piccoli potranno vivere un’esperienza di cittadinanza attiva e di sensibilizzazione ambientale, prendendosi cura dei luoghi che amano.

Accanto ai bambini ci sarà anche Tra.Vel.Mar., che ha scelto di sostenere l’iniziativa donando una copia del libro “Le avventure del pesciolino Pongo e le perle della luna”. Una favola delicata e coinvolgente che racconta la storia di un piccolo pesciolino rosso che vive in un acquario e sogna di vedere il mare, aiutato dal suo amico bambino. Un racconto che invita a riscoprire, con lo sguardo puro dei più piccoli, il valore dell’amicizia, della solidarietà e della collaborazione: gli stessi valori che ispirano la campagna “Puliamo il Mondo”.

La giornata vedrà inoltre un’importante operazione di pulizia dei fondali marini antistanti la spiaggia di Atrani. I sommozzatori della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS) della Lega Navale Italiana sez. di Amalfi guidati nelle operazione dal dott. Carlo Mancuso saranno impegnati nelle immersioni per recuperare rottami e reti fantasma, con il prezioso supporto della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Salerno, della Miramare Service S.r.l., che si occuperà delle operazioni di raccolta e smaltimento, e dell’Azienda Speciale Atrani Next Hub, che garantirà assistenza logistica sulla spiaggia.

Un ruolo fondamentale è svolto anche dal Circolo Legambiente Costa d’Amalfi, da anni impegnato nella promozione di progetti di educazione ambientale e di tutela del territorio, che ha collaborato fianco a fianco con il Comune di Atrani nella preparazione e nell’organizzazione di questa giornata, rendendo possibile un’iniziativa costruita in piena sinergia e partecipazione. Il referente del circolo, Luigi Sommariva, ha sottolineato: «Una giornata speciale da vivere insieme ai bambini. Dedicata all’impegno, alla cura del territorio, al senso di comunità e all’amore per la nostra terra».

«Questa giornata rappresenta un momento di comunità, educazione e amore per il nostro territorio – ha dichiarato il Sindaco di Atrani, Michele Siravo –. Vedere i bambini protagonisti, con il loro entusiasmo e la loro voglia di partecipare, è il miglior messaggio che possiamo lanciare: il futuro del mare e dell’ambiente è nelle mani delle nuove generazioni. Ringrazio Legambiente, la Capitaneria di Porto, i sommozzatori FIPSAS della Lega Navale Italiana – sezione di Amalfi, Legambiente Costa d’Amalfi, Miramare Service, Atrani Next Hub, Travelmar, i volontari e tutti i cittadini che hanno scelto di partecipare e contribuire a questa iniziativa. Un ringraziamento particolare va inoltre ai consiglieri comunali, che stanno collaborando con impegno e disponibilità all’organizzazione, e ai genitori dei bambini, per la preziosa e fondamentale collaborazione che rende possibile la buona riuscita dell’evento e al parroco Don Christian Ruocco, per la vicinanza e la sensibilità con cui accompagna sempre la vita della nostra comunità. Insieme, dal cuore di Atrani, mandiamo un segnale forte al cuore del Pianeta».

L’appuntamento è fissato per domenica 5 ottobre con le operazioni che inizieranno dalle ore 10.00 sulla spiaggia di Atrani. L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza e ai volontari che desiderano contribuire a rendere più pulito il mare e più bello il nostro mondo.

