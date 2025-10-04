Clima, mostra all’Arco Catalano

Il cambiamento climatico non è un fenomeno distante, ma una realtà che già oggi tocca le nostre città, i nostri quartieri, la nostra quotidianità. A Salerno, come altrove, si avverte l’urgenza di immaginare insieme nuove forme di resilienza e solidarietà.

In occasione della Conferenza Annuale della Società Italiana per le Scienze del Clima, la Fondazione CMCC, SISC e Blam lanciano un percorso partecipativo che si avvia con la presentazione della mostra fotografica “The Cooling Solution” il 4 ottobre, alle 17, all’Arco Catalano, promossa da Fondazione di Comunità Salernitana, in collaborazione con Tempi Moderni, il sostegno della Camera di Commercio di Salerno e il patrocinio di Regione Campania, Provincia di Salerno e Comune di Salerno.

Nei prossimi mesi cittadini, associazioni e realtà locali saranno coinvolti in un progetto di ricerca e sperimentazione per raccogliere esperienze, percezioni e bisogni legati agli impatti climatici in città. Il percorso non sarà solo un momento di ascolto, ma un’occasione per interrogarsi insieme: come possiamo attivare e coinvolgere la comunità di Salerno? Quali soluzioni possiamo progettare per affrontare le sfide ambientali e trasformare i nostri spazi in luoghi di vita più resilienti, inclusivi e condivisi nella nostra città? L’iniziativa prevede un primo momento di interazione informale in occasione della presentazione della mostra nello spazio espositivo, dove verrà lanciato un questionario, accessibile tramite QR code, con la possibilità di contribuire compilandolo durante tutto il mese di ottobre.

I risultati confluiranno in una mappa viva degli impatti del cambiamento climatico a Salerno, disponibile sul sito e sui canali social della SISC, e costituiranno la base per immaginare soluzioni condivise e scenari di trasformazione urbana più inclusivi e resilienti.

Per informazioni: codesign@sisc.it

Si tratta di un primo gesto semplice ma importante per condividere esperienze, percezioni e bisogni. L’attività di ricerca vuole essere il punto di partenza concreto per costruire insieme ai cittadini di Salerno una mappa viva degli impatti dei cambiamenti climatici in città e per immaginare scenari alternativi.

La mostra fotografica scientifica “The Cooling Solution” sarà visitabile all’Arco Catalano, in via Mercanti 67, dal 4 ottobre al 2 novembre, dal martedì alla domenica, dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 17.30 alle 20.30, con ingresso libero.

Anna Mandorli è ricercatrice presso la Fondazione CMCC. Ha una formazione in governance, rigenerazione urbana e innovazione sociale in relazione al cambiamento climatico. La sua ricerca si concentra su processi e pratiche partecipative per un adattamento climatico inclusivo e trasformativo. Il progetto di ricerca sperimentale “Clima, Comunità e Trasformazione” costituisce il lavoro di tesi per il Master U.Rise di secondo livello presso l’Università Iuav di Venezia, svolto in collaborazione con la Fondazione CMCC, il collettivo Blam e iMorticelli, il primo punto di Comunità di Salerno.

