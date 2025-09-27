Premio Mulieres Salernitanae, la VI edizione

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Il giorno 3 OTTOBRE alle ore 17,00 presso il Salone dei Marmi  di  Palazzo di Città a Salerno si terrà la premiazione della VI edizione del  Premio “Mulieres Salernitanae”, iniziativa culturale  patrocinata dal Comune di Salerno. Il prestigioso riconoscimento verrà assegnato a quanti con la loro arte e le loro professionalità, nel corso degli anni, hanno onorato e fatto conoscere Salerno la sua storia millenaria, in Italia e nel mondo. In questa IV edizione del premio “Mulieres Salernitanae”.

Questi i premi  della  sesta edizione: Premio alla Carriera   -Renaldo Fasanaro , architetto, artista, coordinatore di importanti progetti di restauro e valorizzazione di monumenti nazionali .Premio Giornalismo —-  Antonella Napoli, giornalista, scrittrice, direttrice della rivista Focus on Africa Magazine. Opinionista di testate italiane ed estere. . Premio Teatro – Attrice — Cinzia Ugatti, giornalista professionista e voce salernitana di Canale 21. Attrice poliedrica e versatile. Premio Teatro- Regia — Brunella Caput, regista, attrice, scrittrice, autrice di libri e   regista di reading, spettacoli e performance .Premio Teatro – Animazione Saremo Alberi  per l’impegno costante nel sociale e tra i giovani.  Premio Scrittura per Bambini  Patrizia Mauro, autrice di “Il Signor Punto di vita” e “La magica casa dei nonni”.. Premio Fotografia Corinna Fumo, fotografa del Teatro dei Barbuti a Salerno e curatrice della mostra fotografica “Sensing Nepal”.Premio Pittura –  Maria Scotti Pittrice, ceramista, artista di opere presenti in collezioni private in Italia e all’estero. Premio Scultura – Enzo Bianco Scultore, pittore, ceramista. Autore di opere importanti che adornano la nostra città. Premio Impegno Civile e Diritti Umani -Tommaso Maria Ferri, Presidente della Fondazione Rachelina Ambrosini, con progetti umanitari di sostegno ai paesi più poveri del mondo. Premio Impegno Sociale —- Antonio Apicella, medico di eccellenza, dirigente  Asl Salerno. Premio Scrittura – Annarita Caramico   autrice  del romanzo “ E’ Malacqua”,  giornalista .Premio Musica -Clementino. musicista, rapper e attore.

I premi saranno  consegnati  dal Sindaco di Salerno Dott. Vincenzo Napoli, dal Presidente della Commissione Cultura del Comune di Salerno Arturo Iannelli, dal  Direttore artistico del Teatro Santa Margherita, Raffaele Casella, dal dott. Vicente Barra, ideatore del Premio, dalla presidente del Premio Mulieres  Salernitanae” Gilda Ricci e  da tanti ospiti.

