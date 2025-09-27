Caffè Trucillo ancora partner dei Giovani Imprenditori

Caffè Trucillo, la torrefazione indipendente di Salerno, guidata dall’omonima famiglia da tre generazioni e da 75 anni, sarà il caffè ufficiale del 40° Convegno Nazionale Giovani Imprenditori, a Capri il 10 e 11 ottobre presso il Grand Hotel Quisisana.

Anche quest’anno, come ogni anno dal 1985, l’isola dei faraglioni accoglierà centinaia di giovani imprenditori provenienti da tutta Italia che si confronteranno con rappresentanti delle istituzioni, della politica e della società, in un importante dibattito per far emergere le istanze del mondo produttivo italiano, anche grazie alla presenza dei principali media locali e nazionali.

Nelle aree sponsor e nelle aree stampa, la pausa caffè sarà firmata Trucillo, azienda profondamente legata al territorio, non solo per le origini (sul lungomare di Salerno il fondatore Cav. Cesare iniziò infatti a tostare caffè nel 1950), ma anche per l’impegno costante profuso nel portare in Italia e nel mondo la parte migliore del caffè italiano, con un modello sano e trasparente di imprenditoria.

“Siamo molto lieti di partecipare con i nostri prodotti e il nostro nome in questo evento così prestigioso e rilevante per il nostro territorio. – Ha commentato Antonia Trucillo, coffee sourcing manager dell’azienda di famiglia – Il caffè per noi Italiani ha un significato molto complesso, che va al di là del piacere della bevanda. È un elemento che unisce le persone, che completa un incontro, spesso un appuntamento di lavoro, che accompagna conversazioni, momenti e decisioni cruciali. Esserne ambasciatori in un contesto di questa portata è un onore per noi.”

Antonia Trucillo, con la sorella Andrea e il fratello Cesare rappresenta la terza generazione, da diversi anni in azienda, dove ha già contribuito a introdurre importanti innovazioni: dalla supply chain alla produzione, dalla digitalizzazione alla sostenibilità, dall’apertura di nuovi canali interni di distribuzione all’internazionalizzazione. Un percorso condiviso con la seconda generazione, rappresentata dal figlio del fondatore, Matteo Trucillo, e Fausta Colosimo. Quest’ultima, insieme ad Antonia Trucillo, partecipa attivamente al lavoro di Confindustria Salerno, rispettivamente nel Consiglio Generale e nel Gruppo Alimentare.

Gli ospiti del convegno di Capri degusteranno le miscele preparate con le origini di caffè selezionate direttamente da Antonia Trucillo nei suoi numerosi viaggi nei Paesi produttori, dosate con sapienza dalla giovane imprenditrice salernitana, considerata tra i massimi esperti del settore con il titolo di Q-grader, il massimo livello di formazione riconosciuto a livello internazionale.

