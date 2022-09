Premio Fabula, bagno di folla a Bellizzi per Clementino, venerdì 2 gran finale con Rocco Papaleo.

Bagno di folla ieri Clementino, quarto big del Premio Fabula, il Festival della scrittura dei ragazzi in programma fino a domani, venerdì 2 settembre, a Bellizzi.



Il rapper ha letteralmente catalizzato l’attenzione di un pubblico trasversale, rapito dalle sue velocissime parole in rima, dalle dichiarazioni sincere, dalla sua grande disponibilità negli autografi, i selfie, gli abbracci. Tant’è che, a sorpresa, dopo un incontro commovente con i creativi in Arena, sul palco di Piazza del Popolo, Clementino ha cantato anche qualche brano e spoilerato i suoi prossimi impegni lavorativi.



«Torno in tv con The Voice, ma sarò anche al cinema con tre film: interpreterò Mario in “Lamborghini”, un film di Bobby Moresco – ho imparato un copione in inglese; reciterò in una pellicola comica, “Uomini da marciapiede” di Francesco Albanese e sarò il narratore di un documentario sulla storia di Napoli, un testo tutto in rima. La regia è Trudie Styler, la moglie di Sting. Ma sogno un programma tutto mio: lo chiamerei Clementime», ha detto felice.



Prima di lui ha ritirato il castelletto Suor Gabriella Bottani che ha chiesto di voler avere gli scritti dei dreamers così da inserirli nel progetto dell’Associazione Talithàkum, l’impegno dell’Unione Internazionale delle Superiore Generali contro la tratta degli esseri umani, e il Presidente del Tribunale di Marsala, Alessandra Camassa: «Dedico questo premio a Paolo Borsellino, se fosse stato qui sarebbe stato felicissimo», ha detto ricordando la grande umanità del Giudice.



DOMANI ULTIMO GIORNO CON PAPALEO All’attore, regista, sceneggiatore e showman italiano Rocco Papaleo l’onore di chiudere domani, venerdì 2 settembre, la dodicesima edizione del Premio Fabula. In attesa dell’uscita del suo quarto film da regista, Scordato, in cui ha fatto debuttare la cantante Giorgia come attrice, sarà a Bellizzi per raccontare ricordi e aspirazioni.

L’incontro in Arena Troisi (Via Bixio) con i ragazzi è alle 19.30, alle 20.30 Papaleo ritira il premio in Piazza del Popolo.



Domani sarà anche il giorno dell’ultimo laboratorio, quello di pittura con Fabrizio Checchi della Fondazione Modigliani (dalle 16 in Aula Consiliare, Via Manin). In Arena (dalle 17) anche Zakia Seddiki Attanasio, vedova dell’ambasciatore Luca Attanasio, e Gabriele Gionti e Don Matteo Galaverni, membri della Specola Vaticana.

Stasera, in Piazza del Popolo, alle 20.30, la consegna del castelletto a tutti i protagonisti e l’assegnazione delle ultime menzioni speciali, prima di scoprire i nomi dei vincitori di Fabula 2022: Luigi Ventriglia (“Una riserva naturale di plastica”), Simona Casale (“L’amiciversario”) Francesca Ferraiuolo (“Paolo, un bambino davvero speciale). Premiati fuori concorso anche: Flavia Grazia Forzati (“Pad, una storia d’amore”), la I A dell’Istituto Gaurico (“Le 3) e l’Associazione tu sei Favola (La stellina preoccupata).

