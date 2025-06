Poste, colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici

È stato presentato oggi a Salerno presso il salone Bottiglieri di Palazzo Sant’Agostino, sede della Provincia, il piano di Poste Italiane per l’installazione di colonnine di ricarica per mezzi elettrici negli spazi pubblici messi a disposizione dalle istituzioni locali.

L’iniziativa è stata illustrata nel corso di un incontro a cui hanno preso parte Francesco Morra, presidente facente funzione ANCI Campania e alcuni rappresentanti di Poste italiane.

L’installazione di colonnine di ricarica per mezzi elettrici, completamente a carico dell’azienda e senza alcun onere per le amministrazioni, contribuirà a favorire la mobilità sostenibile: uno degli obiettivi del progetto Polis, nato per sostenere la coesione economica, sociale e territoriale, e il superamento del digital divide nei comuni con meno di 15mila abitanti, riducendo le distanze tra la pubblica amministrazione e le piccole comunità e trasformando l’ufficio postale in una vera e propria casa dei servizi digitali.

Nel corso dell’incontro, Poste Italiane ha fatto il punto sui risultati raggiunti in Campania grazie a Polis. Ad oggi sono già 219 i comuni dove gli interventi di ristrutturazione sono stati completati, altre 35 sedi sono attualmente interessate dai lavori di adeguamento e a regime saranno 465 le sedi Polis.

«Anci Campania sostiene con convinzione l’iniziativa promossa da Poste Italiane nell’ambito del progetto Polis, che rappresenta una grande opportunità per i piccoli Comuni della nostra regione – afferma Francesco Morra, presidente facente funzioni Anci Campania e sindaco di Pellezzano – Rendere gli uffici postali veri e propri punti di accesso ai servizi digitali della Pubblica amministrazione significa avvicinare lo Stato ai cittadini, contrastare il digital divide e promuovere una crescita equa e sostenibile dei territori. L’incontro promosso oggi da Poste è stato un’occasione preziosa di confronto tra sindaci, rappresentanti istituzionali e tecnici dell’azienda per approfondire i risultati del progetto anche in termini di sostenibilità ambientale e mobilità elettrica. Un passo importante verso una pubblica amministrazione moderna, inclusiva e attenta alle esigenze delle comunità locali».

Attualmente in 465 uffici postali dei comuni campani sotto i 15mila abitanti, è già possibile chiedere i certificati anagrafici e di stato civile, resi disponibili da Anpr, la banca dati di cui è titolare il Ministero dell’Interno e tre certificati INPS: il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico. Disponibili anche i servizi “Atti di Volontaria Giurisdizione” con la possibilità di presentare le istanze di “Nomina amministratore di sostegno” e “Rendicontazione Stato Patrimoniale Assistito”, secondo quanto contenuto nella convenzione firmata tra Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero della Giustizia e Poste Italiane.

L’azienda ha attivato una casella e-mail che può essere utilizzata dalle amministrazioni locali che intendono richiedere, senza alcun onere, l’installazione delle colonnine di ricarica: piccolicomuni@posteitaliane.it.

Mi piace: Mi piace Caricamento...