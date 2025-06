Mare Nostrum, altri appuntamenti con la danza a Pontecagnano

Dal 26 al29 giugno 2025 tornano a Pontecagnano Faiano gli appuntamenti serali con la danza contemporanea.

Gli eventi organizzati nell’ambito della rassegna internazionale “Mare Nostrum” animeranno il Parco Archeologico di Pontecagnano, sito in via Stadio, con performance, musica, installazioni artistiche e laboratori e saranno arricchiti dal programma del “Festival Salerno Danza” che coinvolgerà in generale la città di Pontecagnano Faiano.

Il progetto “Mare Nostrum”, giunto alla seconda edizione con la direzione artistica di Claudio Malangone, è finanziato dalla Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura nell’ambito del bando “Sostegno per la valorizzazione delle attività di spettacolo dal vivo da svolgersi negli istituti e luoghi della cultura presenti su tutto il territorio nazionale e da parte di soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero della Cultura che si occupano della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale” ed è cofinanziato dal Comune di Pontecagnano Faiano, dal Comune di Padula, dalla Comunità Montana Vallo di Diano.

Dopo il successo de “Il Desiderio” nel 2024, “Mare Nostrum” riafferma la vocazione di questo territorio a farsi cantiere culturale aperto, dove il contemporaneo dialoga con l’antico, dove le comunità si riconoscono nei valori dell’incontro, dell’accoglienza e della condivisione. Come le acque del mare che uniscono sponde lontane, così la danza, attraverso la pluralità dei linguaggi e delle esperienze, diventa strumento di integrazione e coesione sociale.

Il programma dei quattro appuntamenti:

26 giugno 2025, ore 21:30 – Festival Salerno Danza | ingresso gratuito

Piazza Sabbato, Pontecagnano Faiano

LA CARAVAN ELETTRIQUE | concept e coreografia: Ezio Schiavulli | interpreti: Antonella Albanese, Alizée Leman, Henry Tanzini, Lotfi Maadour | compagnia: Expresso Forma | composizione musicale: Antonello ARCIULI.

La caravan élettrique è una performance urbana che unisce danza contemporanea e installazioni figurative portando l’arte e la cultura in spazi non convenzionali. Iscritto nel solco della commedia dell’arte, questo progetto crea uno spettacolo unico e originale in ogni luogo in cui viene rappresentato grazie alla collaborazione tra danzatori e spazio scenico. La performance dinamica gioiosa e partecipativa, coinvolge il pubblico e favorisce la socialità e l’aggregazione. Un progetto originale e innovativo che combina danza, arte e tecnologia per creare un’esperienza unica e coinvolgente.

27 giugno 2025, ore 21:30 – Festival Salerno Danza | ingresso gratuito

Parco Archeologico di Pontecagnano

PRIVATE CALLAS | ideazione, coreografia, scene, luci, costumi: Monica Casadei | sound design ed elaborazioni musicali: Fabio Fiandrini | collaborazione sartoriale: Elena Nunziata | produzione: Compagnia Artemis Danza/ Monica Casadei.

Private Callas è dedicato all’indimenticabile Maria Callas, la voix du siècle del ‘900, che ha portato in scena le più celebri protagoniste dell’opera. La “Divina”, che si contraddistinse per presenza scenica, voce e carisma, viene celebrata in uno spettacolo che mette in luce i chiaroscuri di una vita segnata dal successo e dalla solitudine. Il tema dell’abbandono e della violenza, nel suo aspetto forse più subdolo e invisibile, ritorna in questa creazione che mette a nudo il dramma privato di una diva, celato dietro il lusso della sua vita pubblica e la grandiosità delle eroine tormentate che interpretava sul palcoscenico. Una coreografia corale per mettere in scena un’anima frammentata che incessantemente ha lottato per la propria affermazione e per il ruolo della donna nella società.

28 giugno 2025, ore 21:30 | Rassegna “Mare Nostrum”| ingresso gratuito

Parco Archeologico di Pontecagnano

OPEN BORDERS | coreografia e interpretazione: Cristina Masson, Adrián Sáez Pérez, Coral Quiñones| musiche originali: Odin Kaban | liberamente tratto da Despedidas by Ulyses | compagnia: EnClaveDanza.

Incursioni di danza a cura di World Dance di Ylenia Ippolito.

Open Borders è una performance basata su visioni contrastanti: il rurale e l’urbano, con uno sguardo sulla donna all’interno di una Spagna svuotata. Questa tematica inevitabilmente ci connette con una forma di natura morta, con paesi dimenticati, con le migrazioni e con i problemi agrari nell’era della digitalizzazione. La sintesi di queste idee ci ha portato a mettere in discussione i significati delle frontiere. Le frontiere sotto vari aspetti: le frontiere di genere, le frontiere migratorie, i muri fisici e mentali, le perdite alle frontiere, i limiti.

29 giugno 2025, ore 20:00 | Rassegna “Mare Nostrum”| ingresso gratuito

Parco Archeologico di Pontecagnano

BODY MOODS KIDS / Spettacolo di danza per bambini e famiglie | coreografia: Claudio Malangone | autori/interpreti: Adriana Cristiano, Maite Rogers Gastaka, Sabrina De Luca, Luigi Aruta, Pietro Autiero| compagnia: Borderlinedanza.

Body Moods Kids è uno spettacolo incentrato sulle teorie del medico greco Ippocrate secondo il quale ogni corpo è formato da un insieme di quattro emozioni, alle quali corrispondono i quattro organi principali e i quattro elementi: Cervello e Acqua per il Flemmatico, Cuore e Aria per il Sanguigno, Fegato e Fuoco per il Collerico, Stomaco e Terra per il Malinconico. In ognuno di noi queste emozioni (paura, gioia, rabbia, tristezza), quando non sono in equilibrio tra di loro, possono prevalere le une sulle altre e il corpo può soffrire. Così i personaggi della performance, con i loro umori prevalenti, affronteranno come una squadra un viaggio nelle emozioni.

Ore 18.00 LABORATORI CREATIVI “La Bussola dei Sensi” e “Il Ritmo delle Onde” | a cura di World Dance (gratuiti previa prenotazione al numero 347 0875871).

Info:

Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano “Gli Etruschi di frontiera”

Via Lucania – Pontecagnano Faiano (SA),

