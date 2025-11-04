Porti di Napoli e Salerno, dal PNRR rimodulato 60 milioni in più

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
“Grazie alla rimodulazione delle risorse del PNRR arrivano oltre 60 milioni di euro, nuove risorse per gli interventi nei porti di Napoli e Salerno.  I fondi, destinati all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, permetteranno di completare opere strategiche per la sicurezza, la competitività e l’efficienza del sistema logistico del Mezzogiorno. Si tratta di un’operazione che valorizza ogni euro disponibile, destinandolo a progetti concreti e cantierabili. I porti del Tirreno centrale potranno così contare su infrastrutture più moderne e sicure, a beneficio di tutto il sistema produttivo nazionale.  Le nuove risorse, pari a 61,29 milioni di euro, saranno impiegate per cinque principali interventi:
• Napoli – Darsena di Levante (Vigliena): 4 milioni per il completamento della cassa di colmata e il dragaggio dei fondali;
• Salerno – Adeguamento moli e banchine: 13,8 milioni per il consolidamento strutturale e funzionale;
• Salerno – Prolungamento Molo Manfredi: 5,67 milioni per l’ampliamento della struttura destinata al traffico crocieristico;
• Napoli – Diga foranea Duca d’Aosta: 13,12 milioni per il rafforzamento e la messa in sicurezza della diga;
• Salerno – Dragaggio e adeguamento del Molo di Ponente: 24,7 milioni per l’adeguamento strutturale e dei fondali del porto commerciale.
Con questa rimodulazione rendiamo più efficace l’utilizzo delle risorse europee e acceleriamo la realizzazione di opere strategiche per la crescita dei nostri porti. È un passo concreto verso un sistema logistico nazionale più competitivo e sostenibile.”
Lo dice in una nota il deputato e viceministro al Mit Edoardo Rixi.

