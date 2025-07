Pitti Pizza & Friends, oggi il taglio del nastro, domani Gigi Finizio

Pitti Pizza & Friends è la festa dell’estate che unisce sapori e musica, tradizione e futuro, in un abbraccio collettivo sotto le stelle di Piazza della Libertà. Un grande evento dal respiro nazionale che celebra l’identità campana attraverso il suo simbolo più amato, la pizza, e il linguaggio universale della musica.

L’inaugurazione, in programma questa sera, è affidata a una line-up che promette emozioni: Sal Da Vinci, voce simbolo di Napoli, sarà affiancato da Alex Wyse, tra le nuove promesse dell’urban italiano, Vincenzo Bles cantautore emergente dalla scrittura contemporanea e Lorenzo Lupo, espressione autentica della sua generazione. Una partenza all’insegna della contaminazione e dell’eccellenza artistica, per un’edizione che vuole parlare a pubblici diversi e attraversare più età.

Domani, giovedì 31 luglio, si entra nel vivo con una seconda serata pensata per emozionare: sul palco saliranno Gigi Finizio, autentico maestro del pop melodico; Alfa, amatissimo dalle nuove generazioni per il suo stile diretto e immediato; Sissi, voce raffinata lanciata da “Amici”; il cantautore Mazzariello; Francesco Da Vinci, artista energico e figlio d’arte dal talento autentico; e il trio Le One, un progetto tutto al femminile che porta freschezza e grinta.

Come da tradizione, grande spazio anche agli artisti emergenti. Ogni sera, prima delle esibizioni principali, ci sarà un warm up con band e solisti, provenienti anche dalla Florence Academy: domani toccherà a Ornella, Mancino, Violet, Miden, Sofia Fiore, Leonardo Rossi e Human Tapes, voci nuove della scena musicale italiana pronte a conquistare il pubblico.

Media partner ufficiale dell’evento è Radio Kiss Kiss: la radio seguirà la manifestazione in diretta tutte le sere, dalle 21. Sul palco, la conduzione è affidata a Pippo Pelo e Adriana Petro.

LE ALTRE SERATE La musica sul palco del Pitti Pizza & Friends si snoda in altre tre serate, con un mix esplosivo di talenti affermati e nuove promesse del panorama italiano. Venerdì 1 agosto saliranno sul palco Nicolò Filippucci e Mida, tra i protagonisti più amati delle ultime due edizione di Amici; Michele Bravi, artista sensibile e raffinato; i leggendari Gemelli Diversi, per un tuffo nella hit nostalgia; i Desideri, duo urban pop amatissimo dai giovani e infine Ermal Meta, uno dei cantautori più premiati e intensi della musica italiana contemporanea. Sabato 2 agosto toccherà a Federica Abbate, penna d’oro del pop italiano e interprete raffinata; Senza Cri, Antonia e Aka7even, artista multiplatino, tutti usciti dalla fucina di Amici; il grande Marco Masini, icona della canzone d’autore italiana, e Grelmos, rapper anticonvenzionale e magnetica. Gran finale domenica 3 agosto, con Anna Tatangelo, artista versatile tra pop e televisione; Clementino, showman e rapper energico dalla grande presenza scenica; Luk3, talento emergente sempre by Amici di Maria De Filippi, e Cioffi, cantautore che mescola urban, elettronica e introspezione.

LE PIZZERIE Guidate dal maestro Nunzio Mascolo, le migliori pizzerie della regione: Pizza a Metro di Vico Equense, Quanto Basta di Benevento e Salerno, Antica Pizzeria Da Reginè di Salerno, Vicolo della Neve di Salerno, Pizzeria San Matteo di New York, Nuceria, espressione della Pizza del territorio agro nocerino sarnese, Casertana – 280 Grammi di Caserta, Brandi di Napoli, L’Angelo e il Diavolo di Salerno, La Pizza di Umberto Falcone di Salerno, I Due Fratelli di Salerno, Pizza e Pizza di Salerno, Cilentù la terra del Mito del Cilento, Il Giardino degli Dei (celiachia) di Salerno. Fondamentale anche la presenza dei ragazzi dell’Istituto Alberghiero Virtuoso, coinvolti in un’esperienza di formazione sul campo che intreccia cultura del cibo, futuro e professionalità.

Confermato anche il Consulente Scientifico del Pitti Pizza & Friends Salerno: sarà, come nelle edizioni precedenti, Domenico Della Porta, Presidente OSMOA, Osservatorio Malattie Occupazionali e Ambientali Università degli Studi di Salerno, ad offrire supporto, competenza e supervisione all’iniziativa.

LA SQUADRA L’evento è ideato da Maurizio Falcone, organizzato dall’Associazione Alimenta (presieduta da Falcone con Alfonso Aufiero vicepresidente), Effe Emme Eventi, in collaborazione con Santoro Creative Hub e con il patrocinio e il sostegno di: Comune di Salerno, Provincia di Salerno, Regione Campania, Camera di Commercio di Salerno, Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, Fondazione della Comunità Salernitana, IPSEOA Virtuoso, ONMIC, Humanitas, AIC Campania, Associazione Italiana Celiachia. Media Partner: Radio Kiss Kiss. Main sponsor: Eté Supermercati, Motta Caffè, Molini Pizzuti. Sponsor: Coca-Cola, Peroni, Energia Verde Italia, Gruppo Noviello, Fabbrocino, Finocchietto Esagerato, HumanKey, La Contadina, Ormeggio Autuori Salerno, Mugavero Veicoli Industriali, Annalisa, R.C.M. Costruzioni, Car Off Shore. Sponsor tecnici: I Casola consulenti di bellezza, I Move smart mobility, Dacam Engineering, Ilka caseificio.

INFO UTILI Il ticket d’ingresso ha un costo di 16 euro e comprende 4 tranci di pizza, una bibita a scelta, un caffè e l’accesso all’area spettacolo. Per i bambini dai 6 ai 10 anni è previsto un ticket ridotto di 12 euro. Chi desidera solo assistere ai momenti musicali può acquistare la drink card al costo di 12 euro. È disponibile anche una card dedicata per i celiaci, con pizza gluten free, bibita e caffè, presso il forno della Pizzeria “Il Giardino degli Dei”. I ticket e le drink card potranno essere acquistati direttamente al botteghino all’ingresso e saranno validi esclusivamente per il giorno dell’acquisto. Per rimanere sempre aggiornati sulle novità basta cliccare su: www.pittipizzaefriends.it; info@pittipizzaefriends.it; https://www.instagram.com/pittipizzaefriends; https://www.facebook.com/pittipizzaefriends

