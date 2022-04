Pesca sportiva, ripopolamento e gara domenica 15 sul fiume Tanagro ad Auletta.

Grazie all’Asd Lenza Valdianese la pesca sportiva protagonista ad Auletta lungo le sponde del fiume Tanagro. Il 15 Maggio semifinale Nazionale centro-sud.

Ospite il consigliere FIPSAS Nazionale , Alberto Gentile. Rinnovata la partnership con Colmic.

Poco meno di un mese alla Semifinale Nazionale” la gara di pesca sportiva, specialità trota torrente, organizzata dall’Asd Lenza Valdianese in programma il prossimo 15 Maggio ad Auletta.

ll sodalizio sportivo presieduto da Luigi Mazzillo apre le sue attività con la manifestazione semifinale nazionale centro-sud. Apriamo la nostra stagione sportiva 2022 con la semifinale Nazionale centro-sud, dedichiamo come sempre questo evento al nostro amico compianto Raffaele Rotunno– spiega il presidente Mazzillo – una persona che ci ha lasciato troppo presto e che ha trasmesso a molti di noi l’amore per la pesca e per la natura”.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Auletta e della FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee).

La semifinale si disputerà sui settori 1-2-3. Dopo il aver preso parte al sorteggio i partecipanti si dirigeranno presso i 3 campi gara allestiti in contrada Ponte dove avrà inizio la manifestazione. Al termine delle circa tre ore di pesca i giudici procederanno alla pesatura e decreteranno i vincitori che avranno accesso alla finale ed il vincitore assoluto.

Tra gli ospiti della semifinale nazionale il consigliere Nazionale FIPSAS Alberto Gentile e alcuni esponenti di marchi di articoli da pesca.

Tutte le altre informazioni sono disponibili sulla pagina facebook: Lenza valdianese