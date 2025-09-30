“Passaggio di Consegne” al “Club Interact Salerno Nord Dei Due Principati”: Christian Ceglia è il nuovo Presidente.

È il quattordicenne Christian Ceglia il nuovo presidente del “Club Interact Salerno Nord Dei Due Principati”, il sodalizio composto dai giovanissimi rotariani della Valle dell’Irno aventi un’età compresa tra i 13 e i 18 anni, che ha ricevuto, emozionato, il collare e lo spillino dalla presidente uscente Giulia De Leo, in occasione della tradizionale cerimonia del “Passaggio delle Consegne” che si è svolta nella sala parrocchiale del Convento di Sant’Antonio in Mercato San Severino. La giovanissima Giulia De Leo , prima di consegnare il collare al nuovo Presidente, ha ricordato i principali progetti realizzati nel corso dell’anno rotariano:” Abbiamo collaborato alla realizzazione del tradizionale progetto con il “Banco Alimentare”; a quello della donazione, da parte del nostro Club padrino: il “Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati” , grazie al Past President Lucio De Caro e a tutti i soci, di un pianoforte al Reparto di Ematologia dell’Azienda Ospedaliera Ruggi d’Aragona di Salerno diretto dal professor Carmine Selleri. Abbiamo anche collaborato alla realizzazione dell’interessante convegno dedicato agli animali da compagnia intitolato “I love animals” ,organizzato dal Rotary Club padrino insieme ai giovani del “Rotaract Club Campus”, presieduto da Mariano Melchionda, e dall’Associazione Sportiva Salerno Rugby, presieduta da Giuseppe Forestiero, al quale parteciparono il dottor Orlando Paciello, Professore di Patologia Generale e Anatomia Patologica Veterinaria presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università Federico II, Presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Salerno, e il dottor Marcello De Leo, Medico Veterinario nel Comune di Mercato San Severino, socio del Club Rotary Salerno Nord dei Due Principati”. La Past President De Leo ha sottolineato l’importanza di ricoprire il ruolo di presidente:” È un viaggio che insegna il valore del servizio, del lavoro di squadra e dell’impegno verso gli altri. Ogni progetto, ogni difficoltà superata insieme, è stato per me un tassello di un anno indimenticabile. Ho vissuto un’esperienza straordinaria, grazie alla quale ho avuto modo di crescere e di avere maggiore fiducia e sicurezza in me stessa; ho conosciuto tanti nuovi amici, animati dagli stessi principi etici che caratterizzano il Rotary, con i quali mi sono confrontata”. Il nuovo Presidente Christian Ceglia continuerà i progetti avviati dal Club e altri ne metterà in campo: “Cercherò di dare il meglio di me, sia per il Club, sia per tutti coloro che hanno riposto la loro fiducia in me. Mi impegnerò a continuare a costruire, innovare e servire con il cuore”. Il neopresidente ha presentato i componenti del nuovo Consiglio Direttivo: Vice Presidente Mario Ferrara; Segretario Cosimo Pantuliano; Tesoriere Raffaella Ferrara; Prefetto Giovanni De Simone. Il Sindaco del Comune di Mercato San Severino, il dottor Antonio Somma, ha ricordato la sua partecipazione alla cerimonia di presentazione del Club Interact:” Rinnovo la mia vicinanza e la disponibilità di tutta l’Amministrazione Comunale a partecipare alle iniziative del Rotary, del Rotaract e dell’Interact. Invito i tanti giovani rotariani ad impegnarsi sul territorio in sinergia con le altre associazioni giovanili, espressioni del nostro Comune”. Il Presidente del “Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati”, Vittorio Villari, ha ricordato che un anno e mezzo fa fu fondato il “Club Interact Salerno Nord dei Due Principati”:” Fu il Governatore del “Distretto Rotary 2101” dell’epoca, il dottor Ugo Oliviero, a consegnare la Carta Costitutiva del Club composto prevalentemente da giovani giocatori di Rugby del territorio la cui mission è quella di diffondere i valori etici del Rotary ai loro coetanei affinché si possa costruire una società più giusta, più libera e, soprattutto, in grado di perseguire e conservare la Pace tra le Nazioni. Naturalmente è fondamentale la presenza, la collaborazione e l’impegno dei genitori di questi giovani soci per favorirne la partecipazione alle varie attività. Insieme realizzeremo sicuramente degli interessanti progetti e anche delle visite ai musei del territorio e la partecipazione all “Borsa Mediterranea del Turismo”. Il Delegato Distrettuale di Area per i Club Interact salernitani, Giacomo Gatto, che ha portato il saluto del Presidente della Commissione Distrettuale Interact, l’avvocato Vincenzo Cestaro, si è congratulato con la presidente uscente per il lavoro svolto e ricordato che il Club Interact di Salerno Nord due Principati nacque da una idea da lui stesso coltivata, insieme al Past President Angelo Gentile, concretizzatasi nel corso dell’anno di presidenza del Professor Antonino Sessa. Dopo aver formulato i propri auguri al neo Presidente Ciaglia, Giacomo Gatto ha lodato i tanti giovani soci del Club interactiano che indossavano la tuta ginnica del Salerno Rugby:” In questa cerimonia del “Passaggio di Consegne” sugelliamo ancora una volta, con maggiore forza, l’unione tra i due sodalizi: rugbistico e interactiano, che portano sul campo e nella società i valori etici della solidarietà, dell’amicizia e del rispetto delle regole”. Il Presidente dell’Associazione Sportiva “Salerno Rugby” Giuseppe Forestiero, che è anche Presidente della Commissione Sport del Club, ha ricordato che il nuovo presidente Ceglia gioca nella squadra di rugby:” Nel ruolo di secondo centro che è uno dei componenti della linea dei tre quarti. Un giocatore veloce e determinato che sicuramente saprà far bene anche come presidente dell’Interact”. Il Presidente dell’Associazione Sportiva, Giuseppe Forestiero, che sin dal primo incontro ha messo a disposizione dei nuovi soci dell’Interact, per tutte le attività del Club, la sede dell’associazione rugbistica di Ciorani, crede fortemente nei valori del Rugby e del Rotary:” Stiamo investendo molto nella formazione di questi giovani: orientando le loro coscienze verso valori etici e morali”. Il dottor Alfredo Marra, Assistente del Governatore del “Distretto Rotary 2101” Angelo Di Rienzo, ha portato i saluti del Governatore e ricordato che i giovani rotariani dell’Interact seguono e diffondono i valori del Rotary:” Sono loro i rotariani del futuro che con le loro azioni e i loro atteggiamenti, guidati da rispetto, stima, lealtà, correttezza, fiducia reciproca porteranno, di certo alla nascita di sincere e durature amicizie ed alla realizzazione di progetti significativi”. Il Delegato del Club Rotary Nord per l’Interact, Marcello De Leo, che ha sempre seguito le iniziative del Club Interact, ha assicurato anche per quest’anno rotariano il suo supporto:” Metterò a disposizione del Club e di tutti i soci l’esperienza maturata in quest’anno: tante saranno le iniziative che organizzeranno con entusiasmo questi giovani rotariani che sicuramente avranno un forte impatto sul territorio”. Sono intervenuti per un saluto: i Past President Antonino Sessa e Giancarla Sellitto e i soci del Club Maria Rosaria Di Ronza, Rosario Bisogno e Gaetano Apostolico.

Aniello Palumbo

