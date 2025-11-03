Pasquale Nappo, si consegnano ai Carabinieri i killer

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Sono stati fermati i due giovani di 18 e 23 anni accusati di aver sparato almeno tre colpi di pistola in piazza Pace a Boscoreale (Napoli) uccidendo il 18enne Pasquale Nappo.

Si tratta di due giovani di Torre Annunziata, che si sono consegnati ai carabinieri nella notte.

Le indagini lampo dei carabinieri del nucleo investigativo del Gruppo di Torre Annunziata hanno permesso di identificare i due: il 23enne è ritenuto il giovane alla guida dello scooter, mentre a sparare sarebbe stato il 18enne, stessa età della vittima, che avrebbe impugnato una pistola per sparare contro il gruppo di amici in piazza, colpendo mortalmente Pasquale Nappo.

La vittima, un incensurato ritenuto vicino agli ambienti dello spaccio di droga di Scafati, è poi morta subito dopo il ricovero presso l’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.

I due saranno destinatari di un decreto di fermo della Procura di Torre Annunziata.

