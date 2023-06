Parte La Città Visibile, da giugno a ottobre 2023 a Nocera.

«Cultura inclusiva e teatro per tutti» è il messaggio lanciato dalla nuova rassegna estiva “La città visibile-L’Arte in festival” targata Artenauta Teatro, rivolta a bambini e ragazzi, ma anche ad adulti, famiglie ed appassionati d’arte e teatro. 3 location (Piazza Diaz, Corte comunale, Teatro Diana), 6 spettacoli, eventi di giocoleria e laboratori per piccoli, il concorso per cortometraggi teatrali e 2 incontri/convegni con le scuole. Sono i numeri del nuovo progetto culturale ideato dalla direttrice artistica e regista Simona Tortora, con l’organizzazione di Giuseppe Citarella, il patrocinio del Comune di Nocera Inferiore e il sostegno della Regione Campania. La rassegna si svolgerà dal 15 giugno al 26 ottobre 2023.

LA CITTÀ VISIBILE, questo il titolo nato parafrasando il celeberrimo libro di Italo Calvino “Le città invisibili”, offrirà spettacoli, convegni, concorsi ed eventi in storici e suggestivi luoghi di Nocera Inferiore.

Il progetto contribuisce a coinvolgere l’intera cittadinanza, creando appuntamenti dedicati alle famiglie, ai ragazzi, con eventi per la loro fascia d’età e con un concorso rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado (medie) e secondarie di secondo grado (superiori).

La prima edizione si presenta ricca di contributi artistici e si articola su una durata temporale ampia, per consentire ad un pubblico vasto di scoprire il patrimonio culturale, artistico ed enogastronomico del territorio. L’obiettivo è creare spazi e contenuti adeguati per bambini e ragazzi, promuovendo nuovi modelli per acquisire conoscenza e nuovi stimoli nel solco della loro costruzione identitaria e culturale.

«La grande incisività del testo di Italo Calvino è probabilmente dovuta al fatto che le città visitate da Marco Polo, narratore dell’opera, sono invisibili, poiché nate dall’immaginazione dello scrittore senza alcuna corrispondenza a luoghi concreti, ma non per questo meno reali – spiega Simona Tortora, ideatrice del progetto e fondatrice di Artenauta Teatro – Questa prima edizione de La città visibile-l’arte in festival è un augurio alla città di Nocera inferiore, che possa sempre migliorarsi e portare alla luce, alla “visibilità”, tutto il suo potenziale, promuovendo e valorizzando il territorio dell’Agro nocerino sarnese integrando l’offerta culturale con quella turistica, in ogni aspetto, materiale ed immateriale. Avremo spettacoli per famiglie, artisti di strada, momenti di intrattenimento e di educazione culturale, che daranno alla città un sapore più europeo».

«Siamo entusiasti di questo programma rivolto alle famiglie e ai più piccoli, un’attenzione viva sin dal primo giorno di mandato. Abbiamo patrocinato l’iniziativa di una delle realtà associative del territorio che ha dato prova negli anni di dare un grande contributo alla città» dichiara il sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio.

«Una proposta di spessore per coinvolgere i bambini nel periodo estivo, ma che abbraccia qualsiasi fascia d’età per il suo carattere d’intrattenimento di valore» dichiara Federica Fortino, assessore alla Cultura.

Programma. La prima data per la rassegna “La Città Visibile” è giovedì 15 giugno 2023 ore 19.30 (corte comunale), con lo spettacolo per famiglie “PULCINELLA E IL MISTERO DEL CASTELLO” della compagnia Teatro Eidos. Gli altri spettacoli per famiglie si terranno giovedì 22 giugno ore 19.30 (piazza Diaz) con “TRIADE DI FUOCO”; giovedì 29 giugno ore 19.30 (corte comunale) “SORRISI E FAVOLE” della compagnia La bottega di Will; giovedì 6 luglio ore 19.30 (piazza Diaz) “GIOCOLERIA SHOW”; giovedì 13 luglio ore 19.30 (corte comunale) “LA VERA STORIA DI CAPPUCCETTO” della compagnia Teatro Eidos e giovedì 20 luglio ore 19.30 (piazza Diaz) con “BALLOON WOMAN SHOW”.

Per la sezione “giocoleria e laboratori creativi per bambini” che si terranno nella corte comunale ore 17.30-20-30, gli appuntamenti sono: lunedì 19 giugno, venerdì 23 giugno, martedì 27 giugno, martedì 4 luglio, martedì 11 luglio, martedì 18 luglio.

Per la sezione “incontri scuole”, il 26-27 settembre si terrà il progetto: “Tanto ho le cuffie”, mentre il 26 ottobre (teatro comunale Diana) il concorso di corti teatrali “Tanto ho le cuffie”. I due incontri/convegni con le scuole e il concorso di corto teatrale sono legati da una collaborazione diretta tra Artenauta Teatro e l’Università L’Orientale di Napoli sul comune tema “TARGET MINORI: IL DIRITTO ALL’ ASCOLTO”. Traendo ispirazione dal podcast “Tanto ho le cuffie” creato da Fabiana Sciarelli, docente dell’Università L’orientale di Napoli, Simona Tortora, insegnante, regista e direttrice artistica di Artenauta Teatro, ha dato vita insieme alla stessa Sciarelli a due giornate dedicate alle scuole secondarie di primo e secondo grado di Nocera Inferiore.

In particolare l’incontro con le scuole del 26/27 settembre 2023 è intitolato “Tanto ho le cuffie-Supereroi invisibili tra diritti e doveri”: l’obiettivo è far emergere le esigenze, i pensieri dei ragazzi attraverso il racconto e l’ascolto di storie di coetanei, ponendo l’attenzione sui diritti violati, dimenticati, accantonati e magari farne emergere di nuovi, come il diritto alla felicità.

Mentre il concorso di corto teatrale “Tanto ho le cuffie” è previsto il 26 ottobre alle ore 10 (teatro comunale Diana): gli studenti metteranno in scena un corto teatrale avente come drammaturgia uno degli episodi del podcast da cui prende titolo il concorso. Sarà assegnato un premio a un rappresentante per ogni Scuola partecipante e sarà conferita ad ogni Istituto una targa di partecipazione al concorso “Tanto Ho Le Cuffie”.

Tutti gli eventi del cartellone sono a ingresso gratuito

Direzione artistica: Simona Tortora

Referente organizzativo: Giuseppe Citarella cell. 3205591797

Mail: infoartenautateatro@gmail.com