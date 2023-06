La farmacia Ala di Atrani compie 30 anni.

In occasione dei trent’anni di presenza sul territorio la Farmacia Ala, in collaborazione con il Comune di Atrani, sceglie di regalare ai cittadini del borgo una serie di giornate dedicate alla prevenzione cardiovascolare.

Un dono “di cuore” che sottolinea lo stretto legame della Farmacia con il territorio comunale ed intende, allo stesso tempo, ribadire la centralità delle farmacie nei processi di prevenzione e cura di molte patologie. Importanza di recente ribadita anche dal DM 71/2022, il provvedimento di riorganizzazione dell’assistenza sanitaria territoriale che ha riconosciuto ulteriormente il valore delle farmacie come presidio sanitario di prossimità.

Il borgo punta così ad essere “cardioprevenuto” oltre che “cardioprotetto”. Le malattie cardiovascolari restano ancora oggi, infatti, la principale causa di morte in Italia, essendo responsabili del 44% di tutti i decessi, con una prevalenza più elevata della media europea (7.499 casi ogni 100mila abitanti) anche a causa dell’età media particolarmente alta della nostra popolazione.

La prevenzione cardiovascolare va dunque messa in atto il più precocemente possibile, con l’obiettivo di tenere sotto controllo i principali fattori di rischio.

Allo screening della valutazione del rischio cardiologico, che comprende profilo lipidico, misurazione del Body Mass Index, della pressione arteriosa ed eventuale ECG, sono invitati a partecipare tutti i cittadini di età compresa tra i 20 ed i 40 anni che non hanno patologie conclamate e quindi, proprio perché non sottoposti a controlli periodici, risultano potenzialmente più a rischio; lo scopo è infatti quello di intercettare eventuali criticità prima che possano evolvere in problemi più seri.

Per partecipare bisognerà prenotarsi direttamente presso la Farmacia Ala, fino ad esaurimento delle disponibilità.