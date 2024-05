Certosa Fit Fest 2024: un vortice di benessere nella Certosa di Padula

Domenica 19 maggio, la Certosa di Padula diventerà il teatro di un evento unico nel suo genere: il Certosa Fit Fest. Dalle 9 alle 23, partecipanti di tutte le età sono invitati a scoprire il perfetto equilibrio tra una vita attiva e l’armonia con la natura.

L’evento, frutto della collaborazione tra Start Active e Monaci Digitali, vuole offrire a tutti i partecipanti l’opportunità di esplorare vari aspetti del benessere attraverso attività pratiche e incontri formativi.

Al mattino, nelle aree verdi gestite da Monaci Digitali, i partecipanti potranno dedicarsi a diverse attività all’aperto:

· 09:30 – Yoga: con una sessione rilassante guidata dall’esperta Michelangela Di Mieri.

· 10:30 – Pilates: per tonificare e migliorare la postura con Rosalinda Milito,

· 11:30 – Allenamento Funzionale: per migliorare tutte le capacità fisiche del corpo con Imma Casalnuovo.

· 12:30 – Kick Boxing: una lezione distensiva con Stefano D’Alessandro.

Le attività giungeranno al termine per il pranzo, un momento di pausa e condivisione, alle 13.30, quando Daniele Pugliese di Casa Surace introdurrà il suo nuovo progetto “Eventi Lenti”, incentrato sulla ricerca di un equilibrio e un ritmo di vita più sereno.

Nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 18.30, il focus si sposterà su workshop e talk incentrati su autostima, sana alimentazione e benessere psicologico, guidati da professionisti come il mental coach Luigi Yamarte, la nutrizionista Lorenza Laino e la psicologa Paola Perri.

Al termine, una nuova pausa all’insegna della convivialità, con un aperitivo, e poi alle 21 sarà il tempo di ballare, senza far rumore, con la silent disco.

“Nella nostra vita quotidiana diverse sono le possibilità per essere attivi in modo piacevole, – afferma Imma Casalnuovo, fondatrice di Start Active e ideatrice dell’evento – anche stando all’aria aperta, in mezzo alla natura, partecipando a giochi di movimento, facendo sport, ballando e collaborando alle iniziative messe in campo dalla nostra comunità. Il Certosa Fit Fest vuole essere occasione per ricordare che adottare uno stile di vita attivo rigenera sia il nostro corpo che il nostro spirito e ringrazio tutti i miei colleghi e i professionisti che si sono resi disponibili, contribuendo alla realizzazione dell’evento, perché è da questa collaborazione che è nato un programma così ricco che coprirà l’intera giornata, dalla mattina fino alla sera inoltrata.“

Dettagli per la partecipazione:

L’evento è aperto a tutti, ma è necessaria la prenotazione per ogni attività proposta. Le prenotazioni possono essere effettuate tramite il sito startactive.it, alla sezione “corsi ed eventi” ( bit.ly/CertosaFitFest )

Info:

Data: Domenica 19 maggio 2024

Luogo: Certosa di Padula

Orario: Dalle 9:00 alle 23:00

Sito Web: startactive.it

Prenotazioni: bit.ly/CertosaFitFest