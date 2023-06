Rari Nantes Salerno, Christian Presciutti nuovo allenatore.

Sarà Christian Presciutti l’allenatore della prima squadra della Rari Nantes Nuoto Salerno per la stagione 2023/2024.

Dopo una straordinaria carriera da atleta appena terminata con il girone finale di Champions League e culminata con una medaglia d’oro mondiale, medaglie olimpiche di argento e bronzo, due scudetti e il ruolo di capitano del Brescia per 10 anni, Christian Presciutti ha deciso di intraprendere una nuova avventura come allenatore accettando la proposta progettuale della Rari Nantes Nuoto Salerno.

Il Presidente della Rari Nantes Nuoto Salerno, Enrico Gallozzi, molto motivato: “La scelta di Presciutti rappresenta un’opportunità importante per la nostra associazione, siamo sicuri che il suo contributo sarà fondamentale per la crescita e il successo della squadra. Dopo un anno difficile, caratterizzato da numerosi infortuni e le tante problematiche con la piscina, abbiamo deciso di rilanciare in grande stile il nostro progetto di crescita. La decisione di affidare la guida tecnica a Christian Presciutti è stata proposta dal direttore sportivo Mariano Rampolla ed è stata accolta con entusiasmo da tutti. Vogliamo ringraziare Luca Malinconico per l’eccellente lavoro svolto nel guidare la squadra verso la permanenza nella massima serie, Luca continuerà a ricoprire il ruolo di allenatore e direttore tecnico delle nostre giovanili, le quali hanno raggiunto anche quest’anno le fasi nazionali.”

Christian Presciutti si è mostrato entusiasta di far parte della Rari Nantes Salerno: “Le ambizioni della società mi hanno dato la motivazione giusta per abbracciare questo progetto. Qui si può fare un ottimo lavoro e puntare molto in alto. Inoltre, sono stato più volte a Salerno e mi ha sempre affascinato il calore del pubblico e l’atmosfera che si crea alla Vitale. Sono certo che quest’anno faremo grandi cose.”

Mariano Rampolla, direttore sportivo della Rari Nantes Nuoto Salerno, ha sottolineato: “Con Christian abbiamo avviato un progetto pluriennale durante il quale ci darà una mano non solo a consolidare le posizioni della prima squadra ma a dare un impulso anche alle nostre squadre giovanili essendo lui, da pochi giorni, un tecnico federale. Io che sono anche la memoria storica degli ultimi 40 anni della Rari Nantes Salerno, faccio un’assonanza con Pino Porzio che fece la sua prima esperienza da allenatore nell’anno 2000 proprio qui a Salerno alla Rari Nantes e che proprio come Christian, dopo aver vinto un po’ tutto come giocatore, ha avuto grandi successi come allenatore. Questo parallelo può essere un ottimo auspicio per noi e per Christian. Sono sicuro che, insieme a Christian, raggiungeremo grandi traguardi su tutti i fronti.”

Conclude il Presidente Gallozzi: “Christian porterà alla Rari il suo grande bagaglio di esperienza e competenza. La sua leadership e il suo impatto positivo sono riconosciuti da tutti nel campo. Inoltre, è in partenza come secondo allenatore della nazionale italiana Under 20 e farà anche il secondo della nazionale italiana Under 15 e Under 17, ciò non può che dare lustro alla scelta fatta. Oltre che alla prima squadra tutte le nostre giovanili potranno godere dell’esperienza di un tecnico federale della nazionale italiana.”

La Rari Nantes Nuoto Salerno è entusiasta di accogliere Christian Presciutti nel suo staff tecnico. Insieme, puntiamo ad elevare la pallanuoto salernitana a livelli sempre più alti.

SCHEDA DI CHRISTIAN PRESCIUTTI

Nome: Christian Presciutti Data di nascita: 27 novembre 1982 Luogo di nascita: Venezia Altezza: 185 cm Peso: 84 kg Ruolo: Centrovasca Ultima Squadra: AN Brescia

Carriera:

– 1997-1999: Fiamme Oro

– 1999-2002: Roma Nuoto

– 2002-2004: Camogli

– 2004-2005: Bissolati Cremona

– 2005-2006: Camogli

– 2006-2007: Leonessa

– 2007-2008: Sori

– 2008-2009: Pro Recco

– 2009-presente: AN Brescia

– Con la Rari Nantes Camogli ha vinto la Coppa Comen.

– Con la Bissolati Cremona nel 2005 ha vinto la sua prima Coppa Italia.

– Con la Rari Nantes Sori, che da neopromossa centra i playoff in Serie A1 e la conquista della Coppa Comen.

– Con la Pro Recco ha vinto il suo primo scudetto, la sua seconda Coppa Italia, la Supercoppa Europea ed è arrivato in finale di Coppa dei Campioni.

– Con l’AN Brescia ha vinto la sua terza Coppa Italia nel 2012, la sua prima Coppa LEN nel 2016 e si è laureato Campione d’Italia nel 2021 sconfiggendo la Pro Recco nelle finali scudetto.

Palmarès:

– Giochi olimpici: Argento e Bronzo

– Campionati mondiali: Oro

– World League: Argento

– Campionato europeo: Argento