Marina d’Arechi Bandiera Blu per il decimo anno consecutivo

Marina d’Arechi ha ottenuto per il decimo anno consecutivo la Bandiera Blu attribuita dalla FEE (Foundation for Environmental Education) a località e approdi turistici.

L’annuncio è avvenuto durante la conferenza stampa di attribuzione organizzata a Roma presso il CNR da FEE Italia, alla presenza del Presidente Claudio Mazza e del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci.

“Dopo dieci anni ottenere la Bandiera Blu potrebbe sembrare un risultato di routine” – afferma il presidente di Marina d’Arechi Agostino Gallozzi – “ma non lo è affatto. Possedere i requisiti necessari è frutto di un lavoro continuo e convinto di tutto il team di Marina d’Arechi per offrire ai nostri ospiti e alla città un ambiente piacevole e organizzato secondo i più elevati standard ambientali”.

“La scelta della sostenibilità, anche sociale ed economica” – sottolinea Gallozzi – “è parte integrante del progetto di Marina d’Arechi fin dalla sua ideazione e continua a rappresentare la rotta principale su cui navighiamo ogni giorno. Il tempo ha confermato la nostra visione: non è più possibile pensare a un porto turistico come un parcheggio isolato e desolato di barche, ma occorre mettere in campo una visione moderna di integrazione porto-città, quale opportunità unica di sviluppo in primis turistico”.

Sono 20 i Comuni della Campania che hanno ottenuto la Bandiera Blu 2024, di cui 14 in provincia di Salerno. E sono 8 gli approdi, di cui 5 in provincia di Salerno. Marina d’Arechi è l’unico nel Comune di Salerno.