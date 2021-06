Panini, Bufala & Relax: a Battipaglia nasce il Zizzona Village.

Grandi cose accadono quando il gusto e la tradizione della mozzarella di latte di bufala sposano l’innovazione e il desiderio di rendere l’oro bianco dell’arte culinaria campana il fulcro di piatti diversi tra loro ma accomunati dalla capacità di stare al passo con i tempi e assecondare i palati più esigenti, il tutto in un contesto scenografico di assoluto relax.

Nasce anche da questi presupposti il Zizzona Village, area food targata Caseificio La Fattoria in Via Lettonia 4 a Battipaglia, ad appena quattro minuti dall’uscita autostradale; una vera e propria oasi gastronomica in cui grandi e piccoli potranno rilassarsi ogni giorno (ad eccezione del mercoledì) dalle ore 9 alle 18 ed arricchita, per volontà della famiglia Paraggio, da tavoli all’aperto attorno cui degustare tante e diverse prelibatezze con protagonista assoluta la bufala.

Tra gli obiettivi alla base del progetto la volontà di rivoluzionare il settore facendo leva su un mix equilibrato di tradizione, foodporn e sperimentazione, nonché la valorizzazione dell’intera filiera, affiancando alla mozzarella, salumi, carne di bufalo e preparazioni a base di latte di bufala.

E’ in quest’ottica che nascono piatti quali la Zizzona ripiena di parmigiana o gnocchi alla sorrentina, Polpette di carne di bufalo con cheddar e bacon o la ZizzCake, dessert fresco e gustoso a base di ricotta.

Ultimo ma non meno significativo presupposto, da sempre a cuore della famiglia Paraggio e del Caseificio La Fattoria, il legame con il territorio, nella fattispecie con la città di Battipaglia; un legame indissolubile che i fratelli Luciano, Cosimo ed Antonio perseguono con impegno e passione nel solco di una tradizione familiare nata negli anni Trenta dello scorso secolo.

A tal proposito, l’amministratore del Caseificio La Fattoria Luciano Paraggio rivela che:

“Attraverso l’avvio del Zizzona Village intendiamo offrire al cliente un’esperienza del tutto innovativa facendo leva sulla nostra preziosa materia prima, il latte di bufala, senza timore di osare e – al contrario – intendendo soddisfare e stupire coloro i quali vorranno raggiungere questa oasi verde finalmente ubicata a Battipaglia. L’obiettivo – continua Paraggio – è quello di offrire prodotti di prima qualità in assoluto relax nei vari momenti della giornata: colazioni con cornetti, cappuccini e yogurt con latte di bufala, pranzi ed aperitivi con panini, salumi e dolci e – in ottica futura – non escludiamo di poter replicare il format vincente del pub sviluppato lo scorso anno, aggiungendo a questa programmazione giornaliera anche il momento della cena”.

Insomma, un appuntamento davvero imperdibile e replicabile sei giorni su sette presso il Caseificio La Fattoria di Battipaglia; per consultare il menù – in costante aggiornamento – basta sintonizzarsi sui canali social Facebook ed Instagram de La Zizzona di Battipaglia.