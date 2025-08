Paestum Pizza Fest, bilancio positivo

La terza edizione del Paestum Pizza Fest si è conclusa domenica sera con un bilancio straordinario: oltre 10.000 visitatori, 8.000 pizze sfornate, 32 pizzerie coinvolte tra fisse e a rotazione, masterclass gremite, area talk sempre attiva, e un programma ricco che ha saputo raccontare la pizza in tutte le sue forme.

Nella storica cornice del NEXT – Ex Tabacchificio Cafasso, il festival organizzato da Erre Erre Eventi ha confermato il suo ruolo di riferimento nazionale per la cultura dell’arte bianca, valorizzando la filiera agroalimentare del Cilento e del Sud Italia.

IL FESTIVAL – TUTTO IL BUONO E IL SANO DEL CILENTO

Il Paestum Pizza Fest nasce per celebrare la biodiversità alimentare del Cilento, comunità emblematica della Dieta Mediterranea e cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Quattro serate di festa, tra tradizione e contemporaneità, degustazioni, per vivere la pizza come ambasciatrice della cultura gastronomica italiana.

Particolarmente significativa la presenza del nuovo sindaco di Capaccio Paestum, Gaetano Paolino, che ha più volte espresso apprezzamento per la qualità dell’evento e la sua capacità di promuovere il territorio in chiave identitaria e contemporanea.

AREA TALK PODCAST

Grazie alla collaborazione con Cristina Cutino dell’agenzia Ciboh e radioo Rcs75, l’Area Talk Podcast curata da Rossella Pisaturo ha seguito l’evento ogni sera, raccontando emozioni, storie e curiosità attraverso interviste a pizzaioli, influencer, produttori e personaggi del mondo dello spettacolo presenti all’evento. Un format dinamico e interattivo che ha dato voce a tendenze, innovazioni e tradizioni del mondo pizza, coinvolgendo sia il pubblico presente che quello online. Masterclass, showcooking e talk: una full immersion nella cultura gastronomica

AREA LOUNGE

L’area, Allestita da Pama Arredamenti con il supporto di Perrella Distribuzione e Network, l’Area Lounge sarà uno spazio elegante e riservato, dedicato a degustazioni.

Il pubblico ha partecipato con entusiasmo agli eventi collaterali che hanno arricchito il cartellone:

● Giovedì 24 luglio: la pizza “Stratto” del progetto “Andamento Lento” e la focaccia di Brick Lane con crudo, blu di bufala e fichi;

● Venerdì 25 luglio: la presentazione, in anteprima nazionale del secondo volume della giornalista Antonella Amodio Calici & Spicchi – Atlante della Pizza e del Vino in cento abbinamenti, con la prefazione di Luciano Pignataro, giornalista e critico gastronomico, che ha anche moderato la presentazione. Per l’occasione il numeroso pubblico ha potuto degustare la pizza Morese – ‘Ode alla Provola e Pepe’, creazione della rinomata Pizzeria I Borboni, al 36° posto secondo la classica 2025 della prestigiosa guida 50 Top Pizza, accompagnata da una selezione di vini rosati tratti dalla guida 100 Best Italian Rosé”

● Pizza Kids con Errico Porzio

Grande entusiasmo per l’appuntamento dedicato ai più piccoli, guidato dal celebre pizzaiolo, che ha trasformato il cortile del NEXT in un laboratorio a cielo aperto. I bambini, protagonisti assoluti del pomeriggio, hanno partecipato attivamente alla preparazione della loro pizza, impastando, farcendo e seguendo ogni fase del processo con l’aiuto del maestro e del suo team. L’attività, pensata per coniugare divertimento, educazione alimentare e manualità, ha riscosso grande successo anche tra le famiglie. Un’esperienza coinvolgente e formativa, conclusa con la degustazione di una pizza pensata proprio per i più piccoli: genuina, leggera e colorata, come piace a loro. Fondamentale il supporto di Mulino Caputo, partner tecnico dell’evento, che ha fornito la farina e il lievito utilizzati per l’attività, garantendo la qualità degli impasti. L’esperienza si è conclusa con la degustazione di una pizza pensata proprio per i più piccoli: genuina, leggera e colorata, come piace a loro.

● Sabato 26 luglio: la masterclass “Pizza & Sigari Toscani” con Alfonso del Forno e Alessandro Schiavone (Club Amici del Toscano) durante la presentazione sono state degustate le pizze speciali dei maestri pizzaioli delle rinomate pizzerie “Don Antonio 1970” e “Giagiu”’ di Salerno.

● Sabato 26 luglio: Lo Showcooking di Fabiuccio per Caseificio Volpe.

Successo oltre ogni previsione, l’area lounge ha ospitato l’atteso showcooking di Fabiuccio, chef e influencer molto seguito sui social. Alla presenza del patron Antonio Volpe, del caseificio Volpe il pubblico ha potuto assistere alla preparazione di una pasta con provola filante che ha conquistato i presenti per semplicità, tecnica e gusto. Il successo è stato tale che, su richiesta del pubblico, lo showcooking è stato replicato anche nella giornata di domenica.

● Domenica 27 luglio: spazio alla Festa della Pizza Cilentana: sapori di territorio e filiera corta. Il festival ha celebrato uno dei simboli della cucina identitaria del Sud: la Pizza Cilentana, preparata con ingredienti a filiera corta e prodotti tipici del Parco Nazionale del Cilento. L’impasto rustico, steso a mano e cotto con maestria, è stato arricchito dal sugo rosso del main sponsor Nobile Pomodori e dai formaggi freschi del Caseificio Barlotti, due eccellenze locali che hanno impreziosito la degustazione. Un evento che ha saputo raccontare la forza di un territorio attraverso i suoi sapori più autentici.

● Infine, le materclass si sono concluse Domenica 27 luglio, con il team di Km0 Food, che ha proposto una delle specialità più amate dello street food partenopeo: la Frittatina di Pasta. Preparata al momento e servita ancora fumante, ha rappresentato un omaggio alla cucina popolare campana, riscuotendo grande successo tra i visitatori per l’autenticità del gusto e il legame con la tradizione. La frittura, curata con estrema attenzione alla qualità, è stata realizzata utilizzando Olio Basso, partner tecnico del festival, garanzia di performance e genuinità.

UN VIAGGIO TRA LE ECCELLENZE DEL SUD ITALIA

Il Paestum Pizza Fest 2025 ha rappresentato un’occasione unica per i visitatori di scoprire e degustare pizze provenienti da tutto il Mezzogiorno, grazie alla partecipazione di pizzerie ospiti a rotazione, selezionate tra le migliori realtà regionali.

Il pubblico ha potuto assaporare le creazioni di maestri rinomati come Simone De Gregorio della pizzeria La Bolla, esponente di riferimento del casertano, e Francesco Arena – Mastro Fornaio da Messina, premiato per la sua visione moderna del pane e della pizza, insieme a nomi emergenti e affermati provenienti da Calabria, Basilicata, Campania, Lazio e Puglia.

Una proposta ricchissima che ha permesso di toccare con mano la varietà degli impasti, delle farine, delle tecniche di lievitazione e degli ingredienti tipici, trasformando ogni serata in una vera e propria esperienza enogastronomica itinerante, senza muoversi da Paestum.

Le pizzerie fisse invece hanno rappresentato l’eccellenza campana, da Capaccio a Napoli. Ogni sera si sono alternate pizzerie ospiti a rotazione, provenienti da Campania, Calabria, Lazio, Basilicata e Sicilia. Un viaggio gustoso, in equilibrio tra tradizione e creatività.

UN LAVORO CORALE DIETRO LE QUINTE

Lo scouting delle pizzerie e le pubbliche relazioni sono stati affidate alla giornalista Carmen Autuori, firma autorevole del mondo enogastronomico, che ha curato i rapporti con pizzaioli, media e stakeholder nazionali.

PAROLE DEGLI ORGANIZZATORI

«Abbiamo costruito un format che non è solo festa, ma anche formazione, promozione territoriale e identità», dichiarano Roberto Jannelli e Rosario Augusto, ideatori del progetto.

«I numeri confermano una crescita costante e la voglia del pubblico di vivere un’esperienza autentica e accessibile. Continueremo a lavorare in questa direzione, migliorando ogni anno.»

PARTNER ISTITUZIONALE

L’evento è stato realizzato con il sostegno della Camera di Commercio I.A.A. di Salerno, main partner istituzionale.

IL NOSTRO ORGOGLIO: I TOP SPONSOR

Un grazie speciale va ai brand che sostengono con passione il Paestum Pizza Fest 2025:

Mulino Caputo, Nobile Pomodori, Caseificio Volpe, Olio Basso, Perrella Distribuzione e Network, Pepsi, Birra Peroni Nastro Azzurro, Cantina Villa Raiano, Acqua San Bernardo, San Giorgio Spa, Barlotti Caseificio Paestum, Azienda Agricola San Salvatore, Pama Arredamenti, Sacar Forni, Mugavero Veicoli Industriali, Next Energia, Casa Preziosi & Autodue Srl, Il loro contributo testimonia l’eccellenza e la forza del territorio.

SOLIDARIETÀ

Il festival ha rinnovato l’impegno con il protocollo “Zero Spreco”, in collaborazione con il Banco Alimentare Campania, per ridurre gli sprechi alimentari e donare pizze alle associazioni che assistono famiglie in difficoltà.

LE PIZZERIE PROTAGONISTE

Pizzerie Fisse:

Boris (Capaccio-Paestum SA), Da Cicchetto (Sicignano SA), Del Corso (Capaccio-Paestum SA), Don Antonio 1970 (Salerno SA), Errico Porzio (Napoli – SA), Giagiù (Salerno SA), I Borboni (Pontecagnano SA), L’Antica Pizzeria Da Michele (Salerno SA), Montì La Pizza Fritta (Battipaglia SA), Moscato Cucinagricola (Campagna SA), Napò Sushi & Pizza (Teggiano SA), Positano (Capaccio-Paestum SA), Varnelli (Pompei NA), Tutino (Agropoli SA).

Pizzerie a Rotazione:

Giovedi 24 luglio: Maturazioni (San Giuseppe Vesuviano NA) La Bolla (Caserta CE) Forentum (Lavello PZ), La Pineta (Castelvenere BN,

Venerdi 25 luglio: I Sette Archi (Faicchio BN), Mako (Foggia FG); Mammarè (Rende CS), Forno San Cipriano (Atena Lucana SA)

Sabato 26 luglio: Campana Pizza in Teglia (Corigliano CS), Avenida Calò (Roma), Cesto Bakery (Torre del Greco NA), Francesco Arena – Mastro Fornaio (Messina ME)

Domenica 27 luglio: Da Filomena (Castrovillari CS), Fermento Pizza e Bolle (Aprilia LT), Portico 95 (Aversa CE), Robertino Cupo (Palomonte SA).

IN BREVE

Organizzatori: Erre Erre Eventi.

Main Partner Istituzionale: Camera di Commercio di Salerno, Comune di Capaccio

Main Sponsor: Mugavero Veicoli Industriali, Next Energia, Casa Preziosi & Autodue Srl,

Partner Istituzionali: Regione Campania, Provincia di Salerno, Parco Nazionale del Cilento, Comune di Capaccio Paestum, Coldiretti, Banco Alimentare Campania.

Partner Territoriali: Unpli Salerno, Pro Loco di Capaccio Paestum, Ass. aMare Paestum, Cilentomania, Ass. Ecstra APS, Fedapi Salerno.

Partner Tecnici: Capece Workwear, Carpino Srl, Decoridea, Next Fotovoltaico, Gas Carburanti, Sinergia in Rete, De Luca Attrezzature per la Ristorazione.

Hospitality Partner: Gruppo Pagano Paestum & Hotel Mandetta.

Media Partner: Luciano Pignataro Wine Blog, InfoCilento, Enjoy Cilento, StileTv, TV Oggi, Discovery Paestum, RCS75, Radio Paestum, Radio Club91, Il giornale del Cilento, Il Giornale di Salerno, Salerno Comunica, Click Agency.

Digital Strategy: Christian Cutino

