Orientamento al lavoro e all’autoimprenditorialità, i giovani designer di IFTA Awards incontrano gli esperti di PFormGroup.

Un’intera sessione dedicata alla valutazione del curriculum vitae, mappatura delle competenze e orientamento al lavoro, con una finestra sulle misure di sostegno all’autoimprenditorialità.

Quest’anno, in virtù della partnership con PForm Group, realtà salernitana attiva con successo in tutto il Mezzogiorno nel settore della formazione specialistica e consulenza professionale e dei servizi di ricerca e selezione del personale, i giovani designer di IFTA Awards hanno effettuato una full immersion nella propria carriera professionale grazie ad incontri one to one con docenti ed esperti formatori coordinati dal CEO Alfonso Esposito e dalla referente Sabrina Ferrara. In questo modo, l’esperienza del contest arricchirà ulteriormente il bagaglio di conoscenze dei giovani talenti della moda, pronti a mostrare a tutti le proprie capacità e la propria voglia di emergere.

“Siamo molto felici della partnership con IFTA Awards, contest nazionale di moda per giovani stilisti emergenti ed evento di riferimento nel settore a livello nazionale, tra i primi in presenza quest’anno e in totale sicurezza – ha evidenziato Sabrina Ferrara – Abbiamo aderito sin da subito all’invito dell’organizzazione che ci ha selezionati tra le Agenzie per il Lavoro di riferimento nel Mezzogiorno e tra le principali realtà attive nella formazione professionale, per dedicare una sessione del contest ad una valutazione del curriculum vitae dei giovani designer, alla mappatura delle loro competenze e alla segnalazione di opportunità e misure di sostegno all’autoimprenditorialità. A tal proposito, abbiamo partecipato con il nostro staff composto da esperti in risorse umane e formatori professionisti attivando colloqui individuali con i ragazzi con l’obiettivo di aiutarli nella realizzazione di un curriculum vitae professionale e completo e stimolarli a mettersi in gioco e creare una nuova azienda. Far emergere i talenti dei giovani è uno degli obiettivi di PFormGroup che, oltre ad occuparsi di formazione professionale con master e corsi di alta specializzazione e ricercare e selezionare personale, punta proprio a valorizzare il capitale umano del territorio.”