Omaggio a Dante, 100 Poeti sul Sentiero dei Limoni, le “Panchine poetiche”, il Premio “Giardino Segreto dell’Anima” a ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo

Un omaggio a Dante Alighieri nel VII centenario della morte, la 7a edizione del Premio “Giardino Segreto dell’Anima”, 100 Poeti lungo il Sentiero dei Limoni per celebrare la “Libertà”, le “Panchine poetiche” con l’Associazione Poesie Metropolitane, sono alcuni dei momenti che la quindicesima edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo, dal 21 Maggio all’11 Luglio, riserva alla Poesia.

“Al Sommo Poeta fiorentino dedicheremo una “Giornata di studio” con l’ausilio della scrittrice e poetessa Maria Giulia Barbarulo,” – ci annuncia il direttore organizzativo di ..incostieraamalfitana.it Alfonso Bottone – “e due momenti “letterari” nell’ambito della Serata inaugurale della Festa del Libro in Mediterraneo e durante la Cerimonia di premiazione del Concorso “Giardino Segreto dell’Anima””.

Il Premio di poesia in lingua italiana “Giardino Segreto dell’Anima”, il cui bando è aperto fino al 30 Aprile, anche per la sua settima edizione è legato al mondo dei fiori e delle piante. “Una iniziativa nel fantastico mondo di questo Giardino incantato a Tramonti della famiglia Telese-De Marco che vede la poesia concentrarsi sulla valorizzazione dell’ambiente.” – sottolinea la scrittrice e poetessa Sonia Giovannetti, presidente di giuria del Premio – “Se è vero, infatti, che la poesia è in grado di dar voce al dolore e alle speranze degli uomini, dobbiamo fare in modo che essa si schieri anche in difesa della natura, affinché coloro che hanno in considerazione il futuro della vita umana ne prendano attivamente a cuore le sorti. Ritengo infatti che la causa della sostenibilità ambientale e la causa dell’umanità sono tutt’uno“.

E immerso anch’esso nel verde lussureggiante della Costiera Amalfitana, il Sentiero dei Limoni, che collega a monte i borghi di Minori e Maiori, attraversando il piccolo agglomerato di Torre con la sua “panoramica” chiesa dedicata a San Michele Arcangelo, sarà protagonista del passaggio di 100 Poeti e Poetesse, provenienti da tutt’Italia, per inneggiare con i propri versi al tema della XV edizione della Festa del Libro in Mediterraneo: “Difendere la mia libertà…e anche la tua!”. La “passeggiata” poetica si concluderà con la consegna del Premio “Cuonc Cuonc” presso l’omonima Azienda Agricola.

Il tema della “Libertà” sarà al centro di un altro evento “in versi” di ..incostieraamalfitana.it 2021, le “Panchine poetiche”, un progetto dell’Associazione culturale Poesie Metropolitane. “Nato lo scorso anno allo scopo di diffondere poesia e arte nell’urbano, il progetto chiama autori a gareggiare con componimenti poetici su diverse tematiche legate al sociale.” – spiega Rosa Mancini, presidente di “Poesie Metropolitane” – “I versi meritevoli verranno poi riprodotti, insieme ad opere pittoriche inedite, da artisti emergenti locali sulle panchine di alcuni dei borghi della “divina” Costiera”.