Federfiori Confcommercio porta i fiori alle donne nelle rsa lunedì 8.

In occasione della Festa della Donna 2021, Federfiori Confcommercio Campania promuove la campagna di solidarietà “Un Raggio di Sole, per Donne mai più sole”: un pensiero per le persone anziane ricoverate nelle Residenze Sanitarie del territorio, sempre più colpite e isolate dall’emergenza sanitaria.



In programma domenica mattina 7 marzo, l’iniziativa consiste nella consegna di Gerbere gialle, quale simbolo di luce, traguardo e gioia, da parte dei fioristi campani che hanno aderito, da donare alle signore anziane ospiti nelle strutture, in totale sicurezza, secondo le normative vigenti.



Portare un augurio e un messaggio di speranza, con l’auspicio si accenda un sorriso, attraverso un omaggio floreale.



“Questa idea, che vuole dare un’immagine positiva ed empatica del fiorista, soprattutto nei giorni di ricorrenze particolari, nasce per dare un segno di vicinanza alle donne, che sono madri, nonne, compagne e figlie, spesso lasciate da sole o, addirittura maltrattate. Non dimentichiamoci dell’immenso valore che hanno” – spiega Gabriele Esposito, Presidente Regionale Federfiori Confcommercio Campania, e aggiunge: “Siamo contenti che, in tutte le province della Campania, abbiano risposto in tanti all’iniziativa, partecipando con entusiasmo”.