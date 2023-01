Novatech cresce anche all’estero: nel 2023 continua la sua espansione sul mercato europeo.

Da oltre 15 anni, Novatech s.r.l. è distributore all’ingrosso di prodotti per la stampa come cartucce e toner, materiale informatico e forniture per uffici e, per il nuovo anno, annuncia l’espansione della sua attività, da realtà locale a grossista internazionale.

Sito a Battipaglia (SA), con due magazzini per lo stoccaggio e una varietà di oltre 5.000 prodotti di consumabili, Novatech è da sempre il punto di riferimento per i rivenditori e distributori del territorio nazionale. Grazie alle sue capacità nell’approvvigionamento e nella gestione del magazzino, al know how e all’esperienza del suo team, riesce a fornire ai suoi clienti prodotti di qualità, ampia scelta, disponibilità immediata e tempi di consegna rapidi su un’ampia gamma prodotti. La società è in grado di soddisfare tutte le esigenze dei propri clienti con rapidità e flessibilità, anche con soluzioni personalizzate.

La strategia aziendale volta allo sviluppo continuo e all’innovazione ha spinto il management verso nuovi orizzonti, per crescere e aprirsi a mercati non ancora esplorati. Tra di essi, i mercati esteri.

Dal 2022, Novatech ha deciso di espandersi anche all’estero. Nell’anno appena trascorso, l’azienda ha avviato la fase sperimentale del suo progetto di internazionalizzazione raggiungendo buoni risultati con l’acquisizione di nuovi clienti rivenditori e distributori ed effettuando le prime spedizioni in Germania, Olanda, Belgio, Austria e Danimarca.

“Siamo orgogliosi della strada che abbiamo intrapreso, non sono state poche le difficoltà incontrate ma grazie all’impegno costante di tutto il team abbiamo raggiunto già dei primi traguardi – ha dichiarato Noemi Rio, CEO di Novatech – Ci siamo rimboccati le maniche e siamo riusciti nell’obiettivo prefissato. Il 2022 è stato solo l’inizio, ma ci ha confermato le opportunità legate a questo percorso di sviluppo. Il 2023 per noi sarà una lunga sfida che abbiamo già accettato e l’azienda aumenterà gli investimenti e gli sforzi per proseguire su questa strada che rappresenta una delle direttrici sulle quali vogliamo fondare la crescita e il futuro della nostra azienda.”

Il percorso di internazionalizzazione sarà accompagnato da una revisione dell’identità e della comunicazione aziendale, in modo da adottare un nuovo aspetto visivo maggiormente identificativo e ancora più in linea con la vocazione internazionale e digitale con il contesto di mercato e con l’evoluzione degli stili di comunicazione.

“Nonostante le mille difficoltà ambientali e l’orizzonte caratterizzato da fortissima incertezza su domanda, ambiente economico generale, andamento dei prezzi delle materie prime e dei trasporti, Novatech continua nel suo percorso di crescita ed è pronta a conquistare nuovi mercati e a raggiungere ancora più clienti.”conclude la giovane e dinamica manager di Novatech.

