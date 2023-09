Neroacciaio, il fumetto in mostra al Liceo Alfano I

Dal 26 settembre al 2 ottobre il Liceo Statale “Alfano 1” di Salerno ospiterà le istallazioni del fumetto “Nero Acciaio” (Les Flaneurs Edizioni), scritto da Davide Bottiglieri e disegnato da Salvatore Parola.

Quaranta tavole in altrettante cornici saranno disponibili alla visita degli studenti del liceo per due settimane, a partire da martedì 26 settembre, data in cui, alle ore 11.00, verrà presentata l’opera in occasione di un dibattito atto a sensibilizzare sulle tematiche ambientali. Presenti al convegno anche la preside Elisabetta Barone, gli autori dell’opera, Lorenzo Forte (presidente dell’associazione Salute e Vita), Paolo Fierro (vice-presidente dell’associazione Medicina Democratica), Fabio Torluccio (avvocato penalista), Enzo Tosti (rappresentante Stop Biocidio) e Anna Risi (portavoce associazione Salute e Vita) e con i saluti della docente Giuseppina Di Stasi (Referente per l’istituto della progettazione didattica e dell’educazione civica) . Modera il giornalista Clemente Ultimo.