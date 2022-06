Nefando, Monica Ojeda a salerno Letteratura, martedì 21 a San Pietro a Corte.

Torna in Italia Mónica Ojeda, una delle voci più promettenti del panorama contemporaneo: martedì 21 giugno alle 21:00 l’autrice sarà ospite del festival Salerno Letteratura per un incontro sul romanzo Nefando insieme a Matteo Palumbo.

Tra le migliori scrittrici dell’America Latina under 40 (Lista Bogotà 39) e selezionata tra i venticinque migliori scrittori under 35 (Rivista Granta), Mónica Ojeda è considerata un punto di riferimento per la narrativa ispanoamericana contemporanea.

Dopo il successo di Mandibula uscito nel 2021 per Polidoro e nel 2022 in Francia e negli Stati Uniti, Mónica Ojeda torna in Italia con Nefando, un’opera cruda fino all’eccesso, un’indagine nelle pieghe più profonde della corporeità e della psiche.

In questo romanzo l’autrice rompe ogni confine linguistico e tematico per affrontare traumi la cui narrazione risulta ancora complessa: il deep web – dove i limiti sono diluiti o per meglio dire inesistenti – gli abusi, ma soprattutto quello che accade dopo la violenza.

I protagonisti sono sei ragazzi provenienti da diversi paesi e residenti in un appartamento a Barcellona. Tutti tornano in un modo o nell’altro alla loro infanzia e a ciò che li ha segnati: quello che li unisce è la creazione di un videogioco caricato nel deep web e dopo poco eliminato per i suoi contenuti vietati.

«Una delle scrittrici più potenti della nuova generazione».

Andrea Aguilar, El País

Dove e quando:

martedì 21 giugno ore 21:00 | Salerno Letteratura Festival

Cappella Palatina, Salerno

Larghetto S. Pietro a Corte, 8