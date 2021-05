Musei provinciali. Prenotazioni per weekend e festivi anche per la mostra A Sud del Barocco.

La Provincia di Salerno, con nota n. 33604 del 6 maggio scorso, disciplina l’accesso ai Musei provinciali nei giorni di sabato, domenica ed eventuali giorni festivi di apertura straordinaria.

“I Musei provinciali hanno riaperto al pubblico – afferma Il Presidente Michele Strianese – già dallo scorso 26 aprile, secondo orari e giorni consueti. Ma, nei giorni di sabato, domenica e nei giorni festivi sarà consentito l’accesso solo su prenotazione.

I visitatori potranno accedere ai nostri Musei inviando la richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica prenotazionimuseiprovinciali@provincia.salerno.it, specificando giorno ed orario della visita ed indicando un numero di telefono per eventuali comunicazioni. Le prenotazioni potranno essere inoltrate dal lunedì al venerdì, entro le ore 13.00. Per ragioni organizzative purtroppo le eventuali mail che perverranno oltre tale orario non saranno prese in considerazione, mentre chi si prenota regolarmente riceverà conferma dell’avvenuta prenotazione tramite mail.

Stessa procedura di prenotazione per il fine settimana e festivi anche per la mostra in corso alla Pinacoteca provinciale: “A sud del Barocco”, che rimarrà aperta per tutto il mese di maggio, con possibile proroga. La nostra Pinacoteca, e quindi la mostra, sarà interessata anche dalle visite guidate delle “Giornate FAI di primavera” previste il 15 e 16 maggio p.v. Tutti gli ingressi saranno consentiti sempre ed esclusivamente nel rispetto della normativa anti Covid-19.”