Da Procida, Cammarota: ‘Nessuno tocchi la struttura, sia centro riabilitativo di eccellenza. Il sindaco Napoli non badi alle appartenenze politiche e sostenga la battaglia.

‘L’ospedale Da Procida di Salerno rappresenta un simbolo della sanità cittadina e non solo. Chiederò al sindaco Enzo Napoli e alle istituzioni preposte di intervenire per difendere eventuali ipotesi di chiusure. Il primo cittadino di Salerno, sia in prima linea, senza badare ad appartenenze politiche e partitiche, senza guardare chi oggi gestisce la sanità campana. Stia dalla parte della gente e non del potere’. Così il presidente della commissione trasparenza del comune di Salerno, Antonio Cammarota è candidato sindaco de La Nostra Libertà.

‘La struttura, per la sua posizione, per la sua storia, per il suo nome – prosegue l’avvocato Cammarota – può essere determinante nella rete sanitaria salernitana e campana. Sia centro di riabilitazione di eccellenza, si investa in tal senso, dopo, naturalmente, che cesserà la sua funzione di Covid Hospital’. ‘Proprio venerdì scorso – prosegue – nel corso di un incontro de La nostra libertà, abbiamo proposto un ponte culturale e turistico con l’isola di Procida, proprio nel segno di Giovanni Da Procida, illustre personaggio che non valorizzeremo’.

‘Staremo al fianco dei medici, dei sindacati e di chiunque voglia essere protagonista di questa battaglia per la salvaguardia di una delle strutture sanitarie della nostra città’, conclude Cammarota.