Movimento è vita, campagna per sensibilizzare al movimento, la palestra non è solo muscoli

In campo accanto ai titolari e per la prima volta anche ai consumer per comunicare che la palestra è vita e non muscoli. È la chiamata all’azione di Alessandro Madonia, opinion leader del settore e ideatore di Palestre di Successo.



Nasce “Movimento è vita”, la campagna per sensibilizzare le persone al movimento. I testimonial sono i due colossi di Radio Kiss Kiss, Pippo Pelo e Adriana Petro. In questi giorni lo spot realizzato da Pippo Pelo è diventato virale, oltre 25mila visualizzazioni in poche ore.

«La palestra è di tutti e per tutti. Da piccolo pensavo fosse un posto di sacrificio, dove si doveva andare solo per avere un bel fisico, mi sentivo inadatto. Solo da adulto ho capito che andarci voleva dire amare se stessi e muoversi per stare bene. Oggi ho superato un trauma: entro in palestra e sono felice, mi sento a casa e quel bambino che sono stato adesso lo amo di più», recita Pippo Pelo in quei 40 secondi in cui, scontrandosi con il ricordo del fanciullo fuori forma che è stato, testimonia l’importanza salutare dell’allenamento fisico.

«Mai più corazze, spero che questa operazione colga nel segno», commenta il popolo social avvalorando la tesi. In direct piovono le approvazioni di tantissimi italiani che hanno vissuto in adolescenza, ma anche nell’età più infantile, tutte le problematiche che ha affrontato il conduttore radiofonico in relazione ad una corporatura diversa da quelle che vedeva frequentare le palestre.



«Da anni lottiamo contro l’idea stereotipata che l’allenamento serva solo al bel fisico e abbiamo deciso di fare qualcosa di concreto. Parte da qui “Movimento è vita”, ideata per comunicare che l’allenamento è salute. Come testimonial abbiamo scelto due “very normal people”, che da subito hanno abbracciato la causa», spiega Madonia.

IL METODO Oltre alla nuova campagna di sensibilizzazione, Palestre di Successo, società di consulenza e formazione per il mondo del fitness, con il suo metodo sta rivoluzionando il settore in Italia. Interviene a 360° su tutti i reparti di un centro sportivo senza lasciar fuori nulla. A partire dalla mentalità dello staff – con una formazione specifica – fino ad arrivare alle 4 aree di crescita cioè Reparto Manageriale, Reparto Desk e commerciale, Comunicazione social e Reparto tecnico. Madonia e la sua squadra sono stati i primi in Italia ad eliminare sconti e promozioni nelle palestre (sia per attrarre i tour che per rinnovare clienti). L’idea di fondo è aumentare i prezzi degli abbonamenti per avere rispetto dell’identità e dei valori dei centri che si affidano a Palestre di Successo. Infine, quest’anno, la Società abbraccia anche uno scopo sociale, con un messaggio decisamente esplicativo: Il Manifesto per il Fitness Made in Italy, frutto di un processo partecipativo, animato da riflessioni, analisi, dialogo con gli stakeholder e coraggio, durante il quale, oltre agli impegni etici che costituiscono il cuore del documento, è stata elaborata anche la Carta dei Valori di Palestre di Successo. Duplice la volontà̀. La prima, quella di provare ad incidere concretamente sulla crescita sostenibile del Fitness italiano, attraverso un documento che vuole stimolare una riflessione generale su quelle che, ad oggi, rappresentano per PdS delle tematiche “critiche” per la competitività̀ del settore. La seconda, quella di formalizzare il proprio ruolo in questo processo di sviluppo, attraverso cinque impegni etici in chiave ESG per il futuro (contribuire a sviluppare una sensibilità/coscienza ambientale nel “circuito Palestre di Successo” e nel Fitness italiano; diffondere il “Senso di Comunità” tra i suoi attori; diffusione della cultura del movimento e dei corretti stili di vita; valorizzare le persone; diffondere pratiche di buona governance all’interno dei centri sportivi). Obiettivi da raggiungere che devono rappresentare una guida per l’agire quotidiano delle Persone di Palestre di Successo e dei suoi stakeholder. Per tutte le info www.palestredisuccesso.it