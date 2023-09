T-shirt donna, il capo del momento tra versatilità ed eleganza

Quando si parla di abbigliamento femminile, esistono capi che, nonostante il tempo che passa, tornano periodicamente a essere trendy. Tra questi, spiccano le t-shirt, che hanno innanzitutto il vantaggio della versatilità. Le si può indossare sia in piena bella stagione, sia nelle classiche mezze, magari sotto a capi come il blazer o la giacca di jeans.

Quali sono quelle di maggior tendenza in questo momento? Scopriamolo assieme nelle prossime righe.

T-shirt nere e super aderenti

Parlare di t-shirt vuol dire aprire un capitolo caratterizzato dalla presenza di capi con svariate caratteristiche. Nell’elenco troviamo le magliette nere e super aderenti. Negli ultimi mesi, è stato possibile assistere al ritorno di una caratteristica che andava di moda all’inizio del terzo millennio: la maglietta così corta da lasciare l’ombelico in vista.

Per quanto riguarda gli abbinamenti, tra i più azzeccati – e trendy – è possibile apprezzare quello con i pantaloni a vita bassa color verde militare.

La t-shirt cropped è tornata in auge anche e soprattutto grazie alle scelte fashion di alcune celebrità del mondo della musica e della moda, per esempio Dua Lipa e la top model Hailey Bieber.

I modelli minimal sono indubbiamente quelli più richiesti, ma tengono banco anche le t-shirt femminili che strizzano l’occhio alla cultura hip-hop e agli anni ‘80 e ‘90.

T-shirt over? Sì, grazie!

La versione over della t-shirt è un altro capo che, negli ultimi tempi, è al centro di un ritorno di popolarità a dir poco consistente. Attenzione: quando si utilizza il termine “over”, si intende davvero “over”! Fra le t-shirt da donna che vanno per la maggiore, in questo momento, brillano quelle così grandi da poter essere utilizzate come vestiti.

Il potere della customizzazione

Non c’è che dire: i trend che vedono protagoniste le t-shirt femminili in questo periodo sono numerosi e tutti affascinanti.

Oltre a quelli appena menzionati, è il caso di chiamare in causa pure la tendenza della customizzazione.

Personalizzare le magliette donna – ci sono tantissimi portali che permettono di farlo e tra i più famosi è possibile citare Wordans – è un modo per sottolineare la propria unicità e per dare un colpo di spugna a quell’omologazione sempre più vista come un male per lo stile.

Logo mania

Chi pensa che la t-shirt sia un capo da tirare fuori dall’armadio nei casi in cui non si ha nulla da mettersi, può anche cambiare idea. Questo capo di abbigliamento da donna, non a caso, negli ultimi tempi viene sfoggiato orientandosi in particolare verso i modelli in cui è in evidenza il logo del designer.

Chi ama curare il proprio look anche nei momenti dedicati al tempo libero, ci tiene che le persone con cui ha a che fare lo sappiano.

La forza dello slogan

Basta aprire i social per rendersi conto che, da poco più di un anno a questa parte, quando si parla di t-shirt da donna non si può prescindere dalla presenza di slogan. Questi ultimi riguardano l’universo del femminismo – a dare un oggettivo boost alla popolarità dei capi, ci ha pensato Chiara Ferragni – ma anche la sostenibilità.

T-shirt animalier

La fantasia animalier è definitivamente uscita da momenti come le serate all’insegna della trasgressione e dell’originalità, per entrare a far parte delle scelte fashion della quotidianità. A dimostrazione di ciò, è possibile includere la popolarità, evidente in particolare negli ultimi mesi, delle t-shirt animalier.

Sostenibilità

La sostenibilità è un aspetto centrale in diversi aspetti della vita quotidiana e la moda non fa alcuna differenza. Non c’è quindi da sorprendersi se, fra i trend dell’ultimo periodo riguardanti un capo presente nel guardaroba di tutte le donne, ossia la t-shirt, ci siano collezioni e modelli realizzati con tessuti amici dell’ambiente (per esempio la fibra tessile di canapa).