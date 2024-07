Buona la prima di Aspettando il Premio Charlot. Domani seconda serata con la Compagnia dell’Arte, ospiti Luciano Melchionna e Luca Bruno

In tanti all’Arena Charlot di Capezzano hanno assistito alla prima di “Aspettando il Premio Charlot”, rassegna organizzata dal patron del Premio Charlot Claudio Tortora. Una prima serata che ha visto salire sul palcoscenico tre tra i comici più amati dal pubblico, ovvero Pasquale Palma, Alessandro Bolide e Vincenzo Comunale, la Musicainscena Young Orchestra diretta dal M° Marco De Simone e due ospiti d’eccezione: Simone Montedoro e Red Canzian, che hanno ritirato, dalle mani del patron Tortora, rispettivamente il Premio Charlot Fiction ed il Premio Grandi Protagonisti dello Spettacolo.

“Quest’anteprima è stata voluta fortemente dai gestori del Teatro Charlot – ha detto il patron Claudio Tortora – dal palco. Un’anteprima in attesa che si sblocchi la situazione che tutti voi ben conoscete. Un’anteprima che vuole anche essere un segnale che noi non ci fermiamo, che da imprenditori andiamo avanti, grazie anche al sostegno di alcuni sponsor che ci sono stati e continuano a rimanerci vicino, perchè il Premio Charlot andrà sempre avanti, continuando a regalare sorrisi al suo pubblico che da sempre ci fa sentire il suo affetto”.

E dopo la prima serata, ora la macchina organizzativa si prepara per la seconda serata, in programma martedì 23 luglio.

“Tutto comincia lì/Da una matita che/Disegna il primo salto/Fatto da Peter Pan/E la magia che va/L’isola che non c’è/E anche chi non ci crede/Ci crederà”. Sono le parole del testo “Fantasia” uno dei tanti che Eduardo Bennato, cantautore partenopeo ha dedicato a Peter Pan, il personaggio letterario, di fantasia, giusto appunto, creato dallo scrittore britannico James Matthew Barrie nel 1902 che compare per la prima volta nel romanzo “L’uccellino bianco” e poi in altre opere dello stesso autore come la piece teatrale Peter Pan, il ragazzo che non voleva crescere. Passato per il cinema, la televisione, i fumetti, ed il celebre cartoon della Disney, ora Peter torna in teatro, non con la piece dell’autore che l’ha creato ma in una nuova versione scritta e diretta da Antonello Ronga, che con la sua compagnia dell’Arte, proporrà al pubblico dell’Arena Charlot nell’ambito di “Aspettando il Premio Charlot”. La serata, che avrà inizio alle ore 21, condotta da Cinzia Ugatti, vedrà nella prima parte la consegna del Premio Charlot per il teatro a Luciano Melchionna, attore, regista, sceneggiatore e drammaturgo. Poi un momento dedicato alla comicità con l’esibizione di Luca Bruno, giovanissimo comico partenopeo, vincitore del Premio Charlot giovani e che ha saputo distinguersi nei laboratori di Zelig.

Nella seconda parte la messa in scena del family show che vedrà sul palco Antonello Ronga, Francesca Canale, Andrea Mauro, Giuseppe Catalano, Mauro Collina, Francesco Maria Sommaripa, Aurora Ronga, Maria Rosaria Ronga, Gaia Tortora, Giovanni D’Amato, Teresa Di Florio, Delia Marmo. Le Coreografie sono affidate a Fortuna Capasso con il Professional Ballet di Pina Testa, direzione di palco Alessia Citarella, assistente Chiara D’Amato.

I biglietti per assistere alla serata si possono acquistare tramite TicketOne oppure Go2 al costo di 17 euro la poltrona e 12 euro tribuna.